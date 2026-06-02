Moradora de Brasília morre em acidente de carro durante safári na África

Meire Amorim morreu após um carro capotar em um Safari na Namíbia. - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Uma turista mineira morreu em um safári depois que o carro em que ela estava capotar. A morte de Meire Aparecida de Amorim, de 45 anos, aconteceu na sexta-feira (29/5) durante passeio na Namíbia, na África. No carro, estavam outros cinco ocupantes, estrangeiros.

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A advogada brasileira morava em Brasília com o marido, Fernando Monteiro. Ela nasceu em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba, e foi criada em Presidente Olegário, na região Noroeste de Minas.

Segundo informações de um portal local, o Informé, o carro capotou na rodovia C14 entre as regiões de Sesriem e Walvis Bay. De acordo com a polícia, o acidente aconteceu por volta das 12h.

O ocorrido foi reportado a 110 quilômetros de Walvis Bay. O carro do acidente, um SUV, Toyota Land Cruiser transportava seis passageiros quando virou. Investigações preliminares indicam que o eixo de transmissão do veículo se desconectou e o motorista perdeu o controle antes do capotamento.

Meire sofreu diversas lesões durante o acidente e morreu. Os outros passageiros não tiveram ferimentos graves e foram transportados para o Hospital Welwitschia Private para tratamento.

As investigações seguem em andamento pela polícia local e a empresa do safári está cooperando para solucionar o caso.

Em declaração oficial, a empresa responsável, a Chameleon Safaris Namibia, confirmou o acidente e lamentou a morte. “Com pesar, confirmamos que o acidente resultou em uma morte. Prestamos nossas condolências a família, amigos e amados durante esse tempo difícil”, afirmou em nota.

Eles acrescentaram que o foco principal é auxiliar as vítimas do acidente, seus familiares e membros da equipe do safári com o que for necessário.

De acordo com o marido de Meire, Fernando Monteiro, o corpo ainda não foi repatriado. Com isso, não há previsão de velório e enterro porque o corpo de Meire ainda passará por autópsia que vai ser realizada apenas na quinta-feira (4/5).

Meire durante viagem pela África. Redes Sociais/Reprodução

Ele ressaltou a apreensão da família com a lentidão do processo. A família está bastante preocupada para receber o corpo.

O Estado de Minas entrou em contato com o consulado do Brasil na Namíbia para mais detalhes do traslado do corpo e até o momento desta publicação não obteve respostas.

Caso semelhante

Uma médica brasileira morreu durante outro acidente de carro durante um safári em 2024. O caso aconteceu em junho quando o carro em que estavam Natale Gontijo de Amorim, de 55 anos, e seu marido colidiu com outro veículo em uma rodovia.

Charles Sá, companheiro de Natale foi o único sobrevivente. No total, o acidente deixou oito mortos. Segundo a imprensa local, testemunhas disseram que um dos veículos teria cometido uma ultrapassagem inapropriada.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima