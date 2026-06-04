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Palestinos na ONU pedem a Trump que detenha projetos israelenses de anexação

"Nós apenas repetimos o que o presidente Trump disse: não à anexação", declarou à imprensa Riyad Mansour, embaixador palestino na ONU

Palestinos deslocados se reúnem para receber refeições quentes distribuídas por uma cozinha comunitária em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, nesta quinta-feira (4/6) - (crédito: BASHAR TALEB / AFP)
Palestinos deslocados se reúnem para receber refeições quentes distribuídas por uma cozinha comunitária em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, nesta quinta-feira (4/6) - (crédito: BASHAR TALEB / AFP)

O embaixador palestino na ONU, junto com seus colegas de países árabes e muçulmanos, instou nesta quinta-feira (4/6) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a pressionar Israel para impedir "a anexação acelerada" dos territórios palestinos.

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"Nós apenas repetimos o que o presidente Trump disse: não à anexação", declarou à imprensa Riyad Mansour.

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"Sabemos que ele disse ao (primeiro-ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu, inclusive recentemente: 'chega de absurdos no Líbano, chega de loucuras. Você sabe que não tem permissão para anexar essa terra'", afirmou o diplomata.

"O presidente Trump é capaz, tem os meios para conter Netanyahu em seu ímpeto", acrescentou.

Mansour fez essas declarações aos jornalistas cercado por seus colegas de países do Grupo Árabe e de membros da Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), que também pediram a interrupção da "aceleração da anexação" dos territórios palestinos por parte de Israel.

O Grupo Árabe expressou "profundo alarme" e solidariedade regional diante da "rápida escalada" da agressão de colonos israelenses e da violência militar contra os palestinos.

Em nome da OCI, a vice-embaixadora da Turquia, Fikriye Asli Güven, instou o Conselho de Segurança a "tomar medidas urgentes e eficazes para deter as operações de anexação, a expansão dos assentamentos, os deslocamentos forçados e outras práticas ilegais".

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Por AFP
postado em 04/06/2026 21:47
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