Bebê morre após ser atingido por disparos israelenses na Cisjordânia

Um membro das forças de segurança israelenses passa por um veículo blindado enquanto dispersam palestinos que se reuniram ao longo de uma estrada para protestar contra a suposta queima de suas terras por colonos israelenses na vila palestina de Idna, a oeste de Hebron, na Cisjordânia ocupada, em 5 de junho de 2026 - (crédito: HAZEM BADER / AFP)

O Ministério da Saúde palestino afirmou que disparos israelenses mataram um bebê e feriram os pais, nesta sexta-feira (5/6), na Cisjordânia ocupada.

Sam Fahd Abou Haikal, de sete meses, morreu e seus pais ficaram levemente feridos "depois que as forças de ocupação abriram fogo contra eles na noite de hoje", no sul da cidade de Hebron, indicou o ministério em um breve comunicado.

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O Exército israelense informou que suas forças tiveram fogo aberto depois que “os soldados perceberam que um veículo acelerava em sua direção”, mas disse que uma investigação inicial determinou que os três palestinos eram “civis não envolvidos” e expressou seu “pesar profundo” por qualquer dano causado.

Mais cedo, o diretor do hospital público de Hebron informou à AFP que o bebê foi internado com ferimentos graves. Segundo a agência de notícias oficial palestina Wafa, o exército israelense atirou na direção do veículo da família.

Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. A violência ligada ao conflito israelense-palestino disparou nesse território paralelamente ao conflito na Faixa de Gaza gerada por um ataque do movimento islâmico palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Desde então, soldados ou colonos israelenses mataram pelo menos 1.080 palestinos, tanto combatentes quanto civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados do Ministério da Saúde palestino.

Os números oficiais de Israel mostram que pelo menos 46 israelenses, tanto civis quanto soldados, morreram ali em ataques palestinos ou durante operações militares israelenses no mesmo período.