Cães-robôs vão reforçar segurança nos estádios da Copa do Mundo

A adoção dos robôs faz parte da estratégia de ampliar o monitoramento dos eventos sem expor agentes de segurança a situações potencialmente perigosas - (crédito: Reprodução/wired)

A Copa do Mundo de 2026 terá um reforço tecnológico inusitado na segurança dos estádios: cães-robôs equipados com câmeras e visão noturna para monitorar a movimentação dos torcedores e identificar possíveis situações de risco e comportamentos incomuns. Os equipamentos serão utilizados nas cidades-sede dos jogos, como os Estados Unidos e o México.

Segundo a revista Wires, nos EUA, o modelo Spot, desenvolvido pela Boston Dynamics, fará patrulhas no entorno do AT&T Stadium, em Dallas. Já no México, quatro cães-robôs do modelo K9-X, da empresa chinesa Unitree Robotics, serão colocados na vigilância das áreas externas do Estádio BBVA, em Guadalupe, que sediará quatro partidas ao longo do torneio. Nenhum dos modelos é armado.

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Ainda segundo informações divulgadas pela revista, o K9-X já foi testado durante partidas do Monterrey e atua como uma ferramenta de apoio às forças de segurança, detectando comportamentos suspeitos e enviando alertas para operadores humanos. Diferente do modelo norte-americano, ele é controlado remotamente.

A adoção dos robôs faz parte da estratégia de ampliar o monitoramento dos eventos sem expor agentes de segurança a situações potencialmente perigosas. Apesar disso, o uso da tecnologia também levanta debates sobre privacidade e vigilância, especialmente após usuários nas redes sociais questionarem a possibilidade de reconhecimento facial, prática que a Boston Dynamics afirma não utilizar em seu sistema.