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Tiroteio deixa vários feridos durante festival em Ohio; veja vídeo

Incidente ocorre a cinco dias do primeiro jogo da Copa dop Mundo. Testemunha relatou ao Correio que viu um grupo de garotos perseguindo outro jovem e escutou os disparos. Ao menos oito pessoas foram baleadas

Policiais socorrem feridos após o tiroteio na cidade americana de Toledo - (crédito: Tito Aguilar)
Policiais socorrem feridos após o tiroteio na cidade americana de Toledo - (crédito: Tito Aguilar)

A cinco dias do início da Copa do Mundo, um pesadelo voltou a atormentar os Estados Unidos. Um tiroteio próximo a um tradicional festival da cidade de Toledo, em Ohio, deixou vários feridos. A polícia foi acionada  às 17h37 pelo horário local (18h37 em Brasília).

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Assim que chegaram ao local, os agentes depararam-se com várias pessoas baleadas. Os feridos foram enviados para hospitais da região. Segundo o jornal local The Columbus Dispatch, o tiroteio ocorreu perto do Old West End Festival, um evento comunitário tradicional que atrai milhares de visitantes a um dos bairros mais históricos de Toledo todos os anos.

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Em entrevista ao Correio, uma das testemunhas, Tito Aguilar, 26 anos, contou que caminhava com um amigo em direção à rua onde ocorria o festival. "Durante o trajeto, vimos um foodtruck. Eu me aproximei e fiz o pedido da comida. Enquanto esperava, vi um grupo de garotos perseguindo outro rapaz. Logo, começaram a golpeá-lo. De repente, escutei um disparo. Comecei a correr, porque já haviam disparado contra mim antes. Quando percebi que a situação estava acalmando, retornei ao local e comecei a procurar pelo meu amigo. Ele também estava gravando tudo. Havia corpos estirados por todas as partes. Por aqui, falam em oito feridos", relatou. "Não posso culpar as armas nem nada por isso. Culpo os pais e as pessoas que estavam atrás das armas", acrescentou. 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 06/06/2026 22:34 / atualizado em 06/06/2026 22:45
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