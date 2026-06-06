Tiroteio deixa vários feridos durante festival em Ohio; veja vídeo

A cinco dias do início da Copa do Mundo, um pesadelo voltou a atormentar os Estados Unidos. Um tiroteio próximo a um tradicional festival da cidade de Toledo, em Ohio, deixou vários feridos. A polícia foi acionada às 17h37 pelo horário local (18h37 em Brasília).

Assim que chegaram ao local, os agentes depararam-se com várias pessoas baleadas. Os feridos foram enviados para hospitais da região. Segundo o jornal local The Columbus Dispatch, o tiroteio ocorreu perto do Old West End Festival, um evento comunitário tradicional que atrai milhares de visitantes a um dos bairros mais históricos de Toledo todos os anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em entrevista ao Correio, uma das testemunhas, Tito Aguilar, 26 anos, contou que caminhava com um amigo em direção à rua onde ocorria o festival. "Durante o trajeto, vimos um foodtruck. Eu me aproximei e fiz o pedido da comida. Enquanto esperava, vi um grupo de garotos perseguindo outro rapaz. Logo, começaram a golpeá-lo. De repente, escutei um disparo. Comecei a correr, porque já haviam disparado contra mim antes. Quando percebi que a situação estava acalmando, retornei ao local e comecei a procurar pelo meu amigo. Ele também estava gravando tudo. Havia corpos estirados por todas as partes. Por aqui, falam em oito feridos", relatou. "Não posso culpar as armas nem nada por isso. Culpo os pais e as pessoas que estavam atrás das armas", acrescentou.