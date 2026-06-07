Irã lança mísseis contra Israel após ataques em Beirute

Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo um bairro na cidade costeira de Tiro, no sul do Líbano. - (crédito: Kawnat Haju/AFP)

O conflito no Oriente Médio voltou a se intensificar neste domingo (7/6) após o Irã lançar mísseis ao norte de Israel, segundo informou o Exército israelense. O ataque ocorre horas depois de bombardeios israelenses em Beirute, capital do Líbano, e marca a primeira ofensiva iraniana direta contra território israelense desde o cessar-fogo firmado em 8 de abril.

Em comunicado, as Forças Armadas de Israel afirmaram ter identificado “mísseis lançados do Irã em direção ao território de Israel”. Sirenes de alerta foram acionadas em diversas cidades do norte do país.

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Paralelamente, o grupo libanês Hezbollah confirmou ter realizado um ataque com drone contra uma posição militar israelense na região de Dovev, no norte de Israel. A ação aconteceu na manhã deste domingo e, segundo o movimento apoiado pelo Irã, teve como alvo “uma reunião de soldados inimigos israelenses”.

O Hezbollah afirmou que o ataque foi uma resposta “à violação do cessar-fogo por parte do inimigo israelense e aos ataques que atingiram aldeias no sul do Líbano”. A ofensiva ocorreu poucas horas após Israel declarar ter bombardeado áreas de Beirute em represália a ataques anteriores.

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A escalada militar aumenta a tensão regional e amplia o temor de um confronto direto de maiores proporções envolvendo Irã, Israel e grupos armados aliados de Teerã. Autoridades iranianas afirmaram que Israel “cruzou todas as linhas vermelhas” e exigiram a interrupção imediata das operações militares israelenses no território libanês.

Com informações da AFP.