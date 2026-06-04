Direitos humanos, pena de morte e o novo julgamento no Irã

Og Pereira de Souza, advogado, especialista em Direito e Jurisdição pela Escola da Magistratura do Distrito Federal. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal - (crédito: Arquivo pessoal )

Por Og Pereira de Souza* — A moderna defesa internacional dos direitos humanos nasceu das ruínas das duas Grandes Guerras. Depois do colapso moral provocado por massacres, perseguições, campos de extermínio e pela banalização da violência estatal, a comunidade internacional compreendeu que a soberania dos Estados não poderia mais servir como escudo absoluto contra violações graves à dignidade humana. A criação da Organização das Nações Unidas, em 1945, e a posterior Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, marcaram o início de uma nova etapa: a proteção da vida, da liberdade, da integridade física e do devido processo legal passou a ser preocupação legítima de toda a humanidade.

O Irã, membro da ONU desde 1945, também assumiu compromissos internacionais relevantes nessa matéria. Ao ratificar o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o Estado iraniano reconheceu obrigações jurídicas relacionadas ao direito à vida, à proibição da tortura, ao julgamento justo, à ampla defesa e à necessidade de que penas extremas, onde ainda existam, sejam aplicadas apenas sob limites rigorosos. O direito internacional contemporâneo não ignora que alguns países ainda mantêm a pena de morte, mas impõe uma barreira essencial: ela não pode decorrer de processos secretos, confissões forçadas, tortura, negação de defesa técnica independente ou acusações que não envolvam crimes de extrema gravidade.

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Mesmo no direito interno iraniano há normas que não autorizam uma leitura puramente automática da pena capital. A Constituição do país prevê o direito de acesso aos tribunais, o direito de escolha de advogado, a presunção de inocência, a necessidade de sentença por tribunal competente e a proibição de tortura para obtenção de confissão. O próprio sistema jurídico iraniano, influenciado por categorias como hudud, qisas e ta'zir, também contempla possibilidades de revisão, perdão, compensação, comutação e soluções menos irreversíveis do que o enforcamento, a depender da natureza da acusação, das provas e das circunstâncias do caso.

É nesse contexto que se insere a situação de Bita Hemmati e Mohammadreza Majidi-Asl, casal iraniano condenado à morte em processo apontado por organizações de direitos humanos como marcado por graves dúvidas quanto à regularidade das acusações, à validade das confissões e ao respeito às garantias mínimas de defesa. A notícia de que a Suprema Corte do Irã teria anulado as penas de morte e determinado novo julgamento é relevante, mas não encerra o risco. A anulação não significa absolvição. Significa, antes, que a nova fase processual deve ser acompanhada com atenção ainda maior.

Por essa razão, foi apresentado perante o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, no âmbito dos Procedimentos Especiais da ONU, o Urgent Appeal nº ziewjvi9. O objetivo é manter a comunidade internacional atenta para que o novo julgamento observe o direito à vida, a ampla defesa, a independência da advocacia, a exclusão de provas obtidas sob tortura e os padrões internacionais mínimos aplicáveis a qualquer pessoa ameaçada pela pena de morte.

A defesa dos direitos humanos não elimina a soberania dos Estados, mas lembra que toda soberania encontra limite na dignidade da pessoa humana. Quando a vida de duas pessoas depende da correção de um processo penal, o silêncio internacional deixa de ser neutralidade e passa a ser omissão.

Advogado, especialista em Direito e Jurisdição pela Escola da Magistratura do Distrito Federal. Foi conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal*

