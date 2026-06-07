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Israel prepara "resposta poderosa" a mísseis iranianos

Forças de Defesa de Israel confirmam ataques de Teerã e anunciam que projéteis foram interceptados pela defesa antiaérea. Idosa de 79 anos ficou ferida em um dos ataques à cidade de Haifa

Irã lança mísseis contra Israel após ataques em Beirute. - (crédito: AFP)
Irã lança mísseis contra Israel após ataques em Beirute. - (crédito: AFP)

Pela primeira vez desde 8 de abril, o Irã lançou mísseis balísticos contra o norte de Israel, horas depois de as forças israelenses atacarem Beirute, capital do Líbano. Minutos depois, o regime iraniano advertiu que o Estado judeu "cruzou todas as linhas vermelhas" e exigiu a suspensão de ataques em território libanês.

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Por sua vez, o governo de Benjamin Netanyahu confirmou que Israel foi alvo de uma ofensiva iraniana e avisou que prepara uma "resposta poderosa" aos mísseis do Irã. De acordo com o jornal The Times of Israel, ao menos 10 mísseis balísticos foram disparados contra o norte de Israel. Uma idosa de 79 anos foi ferida enquanto se dirigia a um abrigo antibombas, na cidade portuária de Haifa. 

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Nos últimos dias, o regime iraniano avisou que não toleraria bombardeios a Beirute. Israel tem realizado ataques aéreos contra o sul da capital libanesa, sob a justificativa de atingir o movimento fundamentalista xiita Hezbollah, aliado-chave do Irã no Oriente Médio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu com um alerta a Teerã: "Basta". Pouco antes da nova onda de ataques, o republicano havia instado o Irã a retornar à mesa de negociações. Os espaços aéreos da Síria e do Iraque foram fechados. 

Morador de Haifa, o ativista político brasileiro Luiz Aberbuj, 33 anos, estava em Tel Aviv quando os ataques começaram. "Eu fiquei sabendo há pouco. Liguei a televisão para ver qual é a situação. Até onde sei, a coisa no norte de Israel está feia. Era claro que o Irã iria intervir em favor do Hezbollah", disse ao Correio.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 07/06/2026 17:33 / atualizado em 07/06/2026 17:37
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