ONU pede que EUA repensem política migratória durante a Copa do Mundo

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos instou, nesta quarta-feira (10/6), Washington a "repensar profundamente" a aplicação de sua política migratória durante a Copa do Mundo de futebol, em um contexto de crescente tensão sobre o tema.
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"Espero sinceramente que repesem profundamente sobre a forma como as medidas de controle da imigração afetam os direitos humanos e a dignidade humana e que, especialmente às vésperas da Copa do Mundo, sejam revistas políticas que, infelizmente, temos visto prevalecer, sobretudo nos Estados Unidos", declarou aos jornalistas.
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postado em 10/06/2026 11:20