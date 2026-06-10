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COPA DO MUNDO

ONU pede que EUA repensem política migratória durante a Copa do Mundo

Onu pediu que país repese profundamente sobre a forma como as medidas de controle da imigração afetam os direitos humanos e a dignidade humana

Uma família caminha ao lado de uma réplica gigante da bola de futebol oficial chamada
Uma família caminha ao lado de uma réplica gigante da bola de futebol oficial chamada "Trionda" no bairro nobre de Polanco, na Cidade do México, em 3 de março de 2026 - (crédito: YURI CORTEZ / AFP)

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos instou, nesta quarta-feira (10/6), Washington a "repensar profundamente" a aplicação de sua política migratória durante a Copa do Mundo de futebol, em um contexto de crescente tensão sobre o tema.

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"Espero sinceramente que repesem profundamente sobre a forma como as medidas de controle da imigração afetam os direitos humanos e a dignidade humana e que, especialmente às vésperas da Copa do Mundo, sejam revistas políticas que, infelizmente, temos visto prevalecer, sobretudo nos Estados Unidos", declarou aos jornalistas.

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 10/06/2026 11:20
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