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LEÃO XIV

Leão XIV recebe rosário de jovem, reza na missa e o devolve

Durante visita ao santuário espanhol de Montserrat, Sergi Masoliver e a namorada, María, entregaram um rosário a Leão XIV. O líder católico aceitou o objeto, com o qual orou em toda a celebração, e o entregou de volta, após pedido do casal

Leão XIV recebe rosário de jovem, reza na missa e o devolve - (crédito: @galaeaphoto)
Leão XIV recebe rosário de jovem, reza na missa e o devolve - (crédito: @galaeaphoto)

"O papa rezou com o nosso rosário." Essa frase provavelmente será repetida muitas vezes pelo espanhol Sergi Masoliver aos filhos e netos. O rapaz foi surpreendido por um gesto simples e simbólico de Leão XIV. Afinal, qual é a chance de o líder de 1,4 bilhão de católicos aceitar receber um rosário estendido para ele, ficar com o objeto religioso durante algumas horas e, depois, devolvê-lo ao dono?

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Em entrevista ao Correio, Sergi contou que tudo o que queria era estar presente na visita de Leão XIV ao santuário de Montserrat, a 59km de Barcelona, e compartilhar esses momentos com familiares e amigos. "Um voluntário das Irmãs da Caridade de Calcutá presenteou-os com os ingressos para o santuário. Como a família dele não pôde ir, pensou em minha namorada, María, e em mim", disse.

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Na véspera, ele e María tinham visto Leão XIV no estádio de Montjuic. "Chegamos muito cansados em casa, à 1h. Acordamos às 5h para irmos a Montserrat. Quando saímos de Montjuic, na terça-feira, tínhamos dúvidas se iríamos ou não. Mas, consideramos a visita de Leão XIV algo maravilhoso e, como tínhamos os ingressos, resolvemos aproveitar o momento", relatou.

Sergi e María esperaram por cerca de quatro horas pelo papa, em pé. "Pensávamos que Leão XIV viria caminhando, mas veio no papamóvel. Quando o vi tão próximo, subi na cerca, me destaquei um pouco das pessoas ao redor e lhe estendi o rosário, pois queria que ele o benzesse. Tive a grande sorte de ele ter falado comigo e perguntado: 'É para mim?'. Respondi: 'Sim, para você, um rosário'. Nesse momento, vi que ele guardou o rosário no bolso", lembrou o rapaz.

Leão XIV com o rosário durante a missa.
Leão XIV com o rosário durante a missa. (foto: @galaeaphoto)

Quando se sentaram e começaram a rezar o rosário durante a missa, Sergi e María perceberam que o papa fazia o mesmo com o rosário deles. "Era o rosário que tínhamos dado a ele. Eu disse a María: 'Vamos rezá-lo com muita fé e emoção'. Foi um movimento maravilhoso, senti uma paz brutal ao ver que o Santo Padre rezava com o nosso rosário", afirmou o espanhol. "Imaginei que, quando o Santo Padre, pegou o nosso rosário para rezar, em algum momento pensou em nós. Enquanto ele rezava, por algum momento estávamos em sua mente, não é?", acrescentou.

Ao fim do evento, Sergi e María esperaram a saída do papa. A namorada sugeriu a ele que pedissem o rosário de volta, para que tivessem o objeto de devoção rezado pelo papa. "Leão XIV saiu, mas estava em um carro oficial, com as janelas fechadas. Estávamos do lado contrário ao do papa. Começamos a gritar: 'Santo Padre, o rosário!'. Ele não pôde ouvir, pois havia muita gente e muitas crianças. Corremos até a saída de Montserrat, descendo pelas escadas. Voltamos a tentar, quando o carro passou. 'Santo Padre, o rosário!'. Mas ele não nos escutava. Eu havia desistido, quando María pediu que eu seguisse tentando. Fui correndo e subindo ao longo da cerca, pelo caminho. 'Santo Padre, o rosário!', eu gritava. Pude ver o papa e ele tinha uma expressão facial como se não estivesse entendendo. 'O rosário que lhe dei antes!', repeti. Na terceira vez, ele retirou o rosário e pediu a um secretário que o tirasse do carro. Foi quando o recuperei", lembrou.

Sergi considera o rosário um "presente de Deus". "O rosário é importante para mim não por ter passado pelas mãos do papa, mas pelo fato de Leão XIV tê-lo rezado, animado os jovens a rezar a confiar no Senhor e em Cristo. Se você confia no Criador do Universo, o que pode sair mal?", concluiu. A lição que ele carrega: nunca perder a esperança e a confiança, e seguir rezando. "Tudo posso em Cristo, que me fortalece. Nada é impossível. Até mesmo as maiores 'casualidades' são obras de Deus", concluiu.

Saiba Mais

  • Leão XIV com o rosário durante a missa.
    Leão XIV com o rosário durante a missa. Foto: @galaeaphoto
  • Momento em que Leão XIV recebe rosário de jovem.
    Momento em que Leão XIV recebe rosário de jovem. Foto: @galaeaphoto
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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 11/06/2026 11:07 / atualizado em 11/06/2026 11:31
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