Ricardo Rocha paga dívida por pensão alimentícia e viaja para os EUA

Uma pendência com a Justiça causou um susto em Ricardo Rocha nesta quarta-feira, antes de seu embarque para os EUA. Ao passar pela imigração no Galeão (RJ), o ex-defensor descobriu uma dívida de R$ 2.414,57 referente ao atraso da pensão alimentícia de sua filha. O tetracamoeão em 1994 resolveu o problema na hora: pagou o montante integral e conseguiu pegar o avião sem maiores contratempos.

"O episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento da decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida perante o Poder Judiciário", diz trecho da nota.

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No começo de 2024, Rocha reconheceu judicialmente a paternidade de Victória Valente, que convive com uma deficiência e tinha 24 anos à época. A partir daí, diversas disputas judiciais tiveram início, como por pensão alimentícia, convivência familiar e responsabilidades financeiras.

A mãe de Victória afirmava, em 2025, que Ricardo Rocha não cumpria as obrigações legais perante a filha. Uma das principais polêmicas foi quando Victória foi para uma clínica psiquiátrica, com tratamento custando cerca de R$ 12 mil. O atleta, segundo a ex-companheira, não contribuiu com as despesas. O ex-jogador, por sua vez, defendia que cumpriu as obrigações previstas no acordo.

Posicionamento de Ricardo Rocha

"Em razão das notícias veiculadas nesta data envolvendo o nome de Ricardo Rocha, sua defesa vem esclarecer que o episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento da decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida perante o Poder Judiciário.

Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação.

Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes da conclusão dos esclarecimentos necessários.

O ex-atleta sempre pautou sua trajetória pelo respeito à instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis.

Com a revogação da medida, Ricardo Rocha segue normalmente sua agenda profissional, inclusive sua viagem aos Estados Unidos".