Juiz nega recurso para impedir retirada do nome 'Trump' do Kennedy Center

Andaimes estão montados perto da placa do "Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts" em Washington, DC, em 13 de junho de 2026 - (crédito: ALEX WROBLEWSKI / AFP)

Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou na sexta-feira (12/6) um pedido do conselho diretor do Kennedy Center e do Departamento de Justiça para suspender a retirada do nome do presidente Donald Trump do centro de artes cênicas em Washington.

O juiz distrital Christopher Cooper ordenou no mês passado que o nome de Trump fosse removido do emblemático edifício da capital americana até sexta-feira.

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O conselho diretor — integrado por aliados de Trump — e o Departamento de Justiça apresentaram um recurso na quinta-feira para solicitar a Cooper que suspendesse a execução de sua decisão.

O juiz rejeitou o pedido, argumentando que o interesse público "raramente é favorecido pela 'perpetuação' de uma ação governamental 'ilegal'".

Em sua decisão de 29 de maio, Cooper afirmou que o Centro John F. Kennedy para as Artes Cênicas havia sido renomeado ilegalmente com o nome de Trump e que apenas o Congresso tem competência para mudar sua denominação.

O magistrado concedeu ao governo um prazo de 14 dias para retirar o nome de Trump da fachada e de qualquer material ligado ao centro.

Após a decisão do juiz distrital de sexta-feira, o conselho e o Departamento de Justiça apresentaram um novo recurso a uma instância superior para tentar impedir a retirada do nome de Trump.

Uma multidão se reuniu diante do edifício na noite de sexta-feira, enquanto trabalhadores montavam andaimes para alcançar as letras do nome Trump.

Milhares de pessoas acompanhavam a cena por livestream, esperando o momento da retirada do nome.

No início da semana, o Kennedy Center retirou o nome de Trump de seu site, mas ele ainda permanecia na fachada.

Pouco antes da meia-noite de sexta-feira, o Kennedy Center apresentou um pedido para estender o prazo por mais algumas horas horas.

O diretor executivo do Kennedy Center, Matt Floca, explicou que tempestades elétricas atrasaram os trabalhos por motivos de segurança e que a retirada seria concluída "nas primeiras horas da manhã".

Cooper também emitiu uma ordem de bloqueio temporário contra a exigência de Trump de fechar o Kennedy Center por dois anos para reformas.

Furioso, Trump reagiu anunciando que desistia do controle do centro, do qual havia se apoderado no início de seu segundo mandato, no ano passado, ao declarar que assumia a função de presidente do conselho diretor.



