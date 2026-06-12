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CASO EPSTEIN

Modelo desaparecida a mais de 10 anos é citada nos arquivos de Epstein

Michele foi vista pela última vez ao sair de casa em 2015, aos 22 anos

Jeffrey Epstein morreu em 2019, na prisão: provável suicídio - (crédito: AFP)
Jeffrey Epstein morreu em 2019, na prisão: provável suicídio - (crédito: AFP)

Uma modelo alemã desaparecida há cerca de 11 anos teve o nome citado diversas vezes nos “arquivos Epstein”, o que fez com que os rumores sobre seu paradeiro aumentassem. A jovem, identificada apenas como Michele, foi vista pela última vez após sair de casa em setembro de 2015, quando tinha 22 anos.

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Segundo a revista alemã Der Spiegel, Michele mantinha contato com um recrutador de modelos chamado Daniel Siad, que tinha ligações com Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais. Epstein faleceu na cadeia em 2019, quando aguardava julgamento por acusações de tráfico sexual envolvendo menores de idade.

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Durante esses quase 11 anos desaparecida, Michele passou por Dubai e outras cidades ao redor do mundo. O Der Spiegel apurou que Siad chegou a enviar fotos da jovem para Epstein com a seguinte mensagem: “você vai adorá-la”. A revista contatou ainda dois ex-assistentes de Epstein, que afirmaram nunca terem ouvido falar de Michele.

Atualmente Siad é investigado na França, acusado de ajudar Epstein a traficar e abusar de mulheres.

*Estagiário sob supervisão de Luiz Felipe

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Júlio Noronha*

Estagiário

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense

Por Júlio Noronha*
postado em 12/06/2026 13:48
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