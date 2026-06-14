Trump confirma acordo de paz com o Irã: "Deixem o petróleo fluir!"

Irã afirma que o cumprimento das tratativas dos EUA será monitorado - (crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou, neste domingo (14/6), que o acordo de cessar-fogo com o Irã foi fechado, encerrando o conflito que impactou a economia mundial. “Navios do mundo, liguem os motores. Deixem o petróleo fluir!”, comemorou o republicano nas redes sociais.

“O acordo com a República Islâmica do Irã está completo”, publicou. “Parabéns a todos! Eu autorizo integralmente a abertura do Estreito de Ormuz sem pedágio e, simultaneamente, autorizo a remoção imediata do bloqueio naval dos Estados Unidos”.

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Trump também afirmou que o acordo deve levar "paz e segurança para toda a região". O republicano ainda se parabenizou pelas negociações. "Muitos presidentes tentaram fazer a paz com o Irã, e todos falharam antes de mim".

A cerimônia de assinatura do cessar-fogo deve acontecer no dia 19 de junho, na Suíça. Segundo Shebbaz Sharif, primeiro-ministro do Paquistão, as medidas do acordo já estão em vigor. “Ambos os lados declararam a interrupção imediata e permanente das operações militares em todos os fronts, incluindo o Líbano”, anunciou.

O vice-ministro das relações exteriores do Irã, Kazem Gharibabadi, afirmou que as negociações para um acordo final serão feitas durante um período de 60 dias, após a verificação de que os Estados Unidos cumpriram as medidas do acordo.

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Ameaça israelense

Mais cedo, um bombardeio israelense deixou três mortos no Líbano. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu afirmou que respondeu à ataques do grupo Herzbollah. Trump criticou o momento do ataque e reforçou o interrompimento das hostilidades no front libanês.

"O ataque desta manhã em Beirute não deveria ter acontecido, especialmente em um dia tão especial como este, em que estamos tão perto de um acordo de paz com o Irã", publicou nas redes sociais. "Estamos muito perto de um acordo que trará paz à região, incluindo ao Líbano, e todos os lados devem recuar. Não deve haver mais ataques de Israel em qualquer lugar do Líbano, mas também não deve haver mais ataques de qualquer outra parte, incluindo o Hezbollah, contra Israel".

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O governo israelense ainda não comentou sobre o acordo de cessar-fogo com o Irã. O histórico dos ataques das forças armadas de Israel a outros países vizinhos, mesmo durante períodos de cessar-fogo, levantam dúvidas sobre o fim das hostilidades na região.