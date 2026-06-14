Israel anuncia bombardeios no sul de Beirute

Israel e o Hezbollah estão em guerra desde 2 de março, quando o movimento xiita lançou projéteis contra o Estado hebreu em solidariedade ao seu patrocinador, o Irã, atacado dois dias antes pelos Estados Unidos e pelo Exército israelense - (crédito: AFP)

Israel anunciou neste domingo (14) que bombardeou o sul de Beirute, considerado um reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah, depois de afirmar que três drones lançados a partir do Líbano atingiram seu território.

O Exército efetuou ataques "no bairro de Dahiyeh, em Beirute (...) em resposta aos disparos do Hezbollah contra território israelense", declarou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um comunicado conjunto com o ministro da Defesa, Israel Katz.

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"Israel não vai tolerar nenhum ataque contra seu território", acrescenta a nota.

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Por sua vez, a agência oficial libanesa NNA anunciou um bombardeio em Ghobeiry, um dos subúrbios do sul da capital libanesa. Um correspondente da AFP ouviu explosões procedentes da área.

Pouco antes, três drones supostamente lançados pelo Hezbollah a partir do Líbano atingiram o norte de Israel, sem provocar vítimas, segundo o Exército israelense.

Israel e o Hezbollah estão em guerra desde 2 de março, quando o movimento xiita lançou projéteis contra o Estado hebreu em solidariedade ao seu patrocinador, o Irã, atacado dois dias antes pelos Estados Unidos e pelo Exército israelense.

Desde meados de abril, uma trégua entre as duas partes está, em tese, em vigor, mas as hostilidades prosseguiram.

Israel, que atacou centenas de alvos do Hezbollah, ocupa uma parte do sul do Líbano e, segundo depoimentos de moradores e fotografias da AFP, destruiu várias localidades na região.

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O Irã exige que o acordo que está sendo negociado com os Estados Unidos para acabar com a guerra iniciada em 28 de fevereiro inclua o Líbano.