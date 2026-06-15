Taty Almeida, líder das Mães da Praça de Maio, morre aos 95 anos

A ativista argentina Taty Almeida, uma das figuras mais emblemáticas da defesa dos direitos humanos na Argentina, morreu no domingo (14/6), aos 95 anos. Presidente das Mães da Praça de Maio – Linha Fundadora, ela se tornou uma referência internacional na luta por memória, verdade e justiça pelos crimes cometidos durante o período de violência política e da última ditadura militar argentina.
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A informação da morte foi anunciada pela própria organização. Em comunicado, as Mães da Praça de Maio lamentaram a perda da principal liderança e destacaram a trajetória de resistência em defesa dos desaparecidos políticos.
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Reconhecida pelo lenço branco que carregava como símbolo da causa, Taty participou por décadas de mobilizações que exigiam esclarecimentos sobre os desaparecimentos forçados ocorridos no país. A atuação também se estendeu ao apoio a movimentos estudantis e sindicais, tornando-se presença constante em manifestações sociais.
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Como tudo começou
A militância de Taty teve origem em uma tragédia pessoal. O filho, Alejandro Almeida, desapareceu em 1975, aos 20 anos, após ser sequestrado pela organização paramilitar de extrema direita conhecida como Triple A. Estudante de medicina e integrante do Exército Revolucionário do Povo (ERP), ele nunca foi encontrado.
A partir desse episódio, Taty transformou a busca pelo filho em uma luta coletiva. Anos depois, afirmou que a dor provocada pela perda foi convertida em uma defesa pacífica dos direitos humanos. Alejandro está entre os milhares de desaparecidos ligados ao período de perseguições políticas que antecedeu e marcou a ditadura militar argentina entre 1976 e 1983.
Filha e irmã de militares, Taty demorou a ingressar nas Mães da Praça de Maio. Apenas em 1979 decidiu se juntar ao movimento, temendo inicialmente que a origem familiar despertasse desconfiança entre as integrantes da organização.
Nas últimas semanas, a ativista estava internada em um hospital de Buenos Aires. Segundo familiares, o estado de saúde se agravou na manhã de domingo. Em relato emocionado à imprensa, a filha, Fabiana Almeida, contou que a família se despediu incentivando-a a encontrar simbolicamente o filho desaparecido.
Nascida em 28 de junho de 1930 com o nome de Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, Taty era professora e mãe de três filhos. Ao longo dos anos, transformou-se em uma das vozes mais respeitadas da luta por direitos humanos na América Latina.
Mesmo nos últimos anos de vida, manteve intensa participação política e social. Foi uma crítica frequente das políticas do presidente argentino Javier Milei relacionadas às pautas de memória, verdade e justiça, e teve papel de destaque nos atos que marcaram os 50 anos do golpe militar argentino, realizados em março de 2026.
*Com informações da Agência France-Press
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