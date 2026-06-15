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LUTO

Taty Almeida, líder das Mães da Praça de Maio, morre aos 95 anos

Presidente das Mães da Praça de Maio – Linha Fundadora dedicou mais de quatro décadas à busca por verdade e justiça após o desaparecimento do filho durante os anos de violência política na Argentina

Taty morreu aos 95 anos após mais de quatro décadas como uma das vozes mais proeminentes contra os crimes da ditadura na Argentina - (crédito: Luis ROBAYO / AFP)
Taty morreu aos 95 anos após mais de quatro décadas como uma das vozes mais proeminentes contra os crimes da ditadura na Argentina - (crédito: Luis ROBAYO / AFP)

A ativista argentina Taty Almeida, uma das figuras mais emblemáticas da defesa dos direitos humanos na Argentina, morreu no domingo (14/6), aos 95 anos. Presidente das Mães da Praça de Maio – Linha Fundadora, ela se tornou uma referência internacional na luta por memória, verdade e justiça pelos crimes cometidos durante o período de violência política e da última ditadura militar argentina.

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A informação da morte foi anunciada pela própria organização. Em comunicado, as Mães da Praça de Maio lamentaram a perda da principal liderança e destacaram a trajetória de resistência em defesa dos desaparecidos políticos.

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Reconhecida pelo lenço branco que carregava como símbolo da causa, Taty participou por décadas de mobilizações que exigiam esclarecimentos sobre os desaparecimentos forçados ocorridos no país. A atuação também se estendeu ao apoio a movimentos estudantis e sindicais, tornando-se presença constante em manifestações sociais.

Como tudo começou  

A militância de Taty teve origem em uma tragédia pessoal. O filho, Alejandro Almeida, desapareceu em 1975, aos 20 anos, após ser sequestrado pela organização paramilitar de extrema direita conhecida como Triple A. Estudante de medicina e integrante do Exército Revolucionário do Povo (ERP), ele nunca foi encontrado.

A partir desse episódio, Taty transformou a busca pelo filho em uma luta coletiva. Anos depois, afirmou que a dor provocada pela perda foi convertida em uma defesa pacífica dos direitos humanos. Alejandro está entre os milhares de desaparecidos ligados ao período de perseguições políticas que antecedeu e marcou a ditadura militar argentina entre 1976 e 1983.

Filha e irmã de militares, Taty demorou a ingressar nas Mães da Praça de Maio. Apenas em 1979 decidiu se juntar ao movimento, temendo inicialmente que a origem familiar despertasse desconfiança entre as integrantes da organização.

Nas últimas semanas, a ativista estava internada em um hospital de Buenos Aires. Segundo familiares, o estado de saúde se agravou na manhã de domingo. Em relato emocionado à imprensa, a filha, Fabiana Almeida, contou que a família se despediu incentivando-a a encontrar simbolicamente o filho desaparecido.

Nascida em 28 de junho de 1930 com o nome de Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, Taty era professora e mãe de três filhos. Ao longo dos anos, transformou-se em uma das vozes mais respeitadas da luta por direitos humanos na América Latina.

Mesmo nos últimos anos de vida, manteve intensa participação política e social. Foi uma crítica frequente das políticas do presidente argentino Javier Milei relacionadas às pautas de memória, verdade e justiça, e teve papel de destaque nos atos que marcaram os 50 anos do golpe militar argentino, realizados em março de 2026.

*Com informações da Agência France-Press

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 15/06/2026 23:39
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