Quem é o brasileiro suposto ex-chefe do PCC e do CV preso nos EUA

Polícia americana disse ter apreendido diversos celulares, laptops, dinheiro e uma pistola 9mm - (crédito: Departamento de Segurança Interna dos EUA)

Autoridades americanas disseram na segunda-feira (15/06) que prenderam um brasileiro que teria sido comandante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV).

Segundo o departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS), a detenção de Felipe Linares De Oliveira Dell Aquilla aconteceu no dia 5 de junho na Carolina do Norte, após uma perseguição.

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Ele foi preso por agentes do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Aquilla entrou ilegalmente nos EUA em data e local desconhecidos.

As autoridades americanas disseram que informações da polícia indicavam que ele mantinha a própria esposa em cárcere privado enquanto se preparava para fugir para o México.

O DHS disse que Aquilla tentou fugir da abordagem policial em seu veículo, dando início a uma perseguição que terminou com ele colidindo com outros carros parados.

"Ele então tentou fugir a pé, mas foi preso logo em seguida. Uma busca em seu veículo resultou na apreensão de diversos celulares, laptops, dinheiro e uma pistola 9mm. Durante um interrogatório, a esposa de Aquilla confirmou que havia sido mantida em cárcere privado", diz a nota.

Segundo as autoridades americanas, ele era conhecido como "Don" e possuía um mandado de prisão internacional no Brasil por acusações de associação criminosa e extorsão.

Até o momento, o nome de Aquilla não consta na lista vermelha pública de procurados da Interpol, a organização internacional de cooperação policial.

Ele possui dois mandados nacionais de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça, ambos expedidos pela 3ª Vara Criminal Central do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Um deles é de 2019 para prisão preventiva por coação no curso de processo. O outro, de 2024, é por extorsão agravada — crime para o qual foi condenado em primeira instância a nove anos e sete meses de prisão em regime fechado. Crime de extorsão é obrigar alguém, com ameaça ou violência, a entregar dinheiro ou vantagem indevida.

As autoridades americanas dizem em sua nota que "Aquilla já havia sido comandante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV), ambos classificados [pelos Estados Unidos] como organizações terroristas estrangeiras".

Desde o dia 5 de junho — mesmo dia da prisão de Aquilla — o PCC e o CV passaram a ser considerados organizações terroristas pelo governo dos EUA, em decisão que havia sido anunciada no mês passado.

A medida americana desagradou o governo brasileiro, que diz que ela pode colocar em risco a soberania nacional ao abrir espaço para ações militares dos EUA sob o pretexto de combate ao terrorismo. O governo brasileiro também alega que a medida vai contra a legislação brasileira que faz uma distinção entre as atividades praticadas por facções criminosas e o terrorismo.

Departamento de Segurança Interna dos EUA Polícia americana disse ter apreendido diversos celulares, laptops, dinheiro e uma pistola 9mm

"Esta prisão demonstra o compromisso inabalável do HSI em proteger nossas comunidades de criminosos internacionais perigosos", disse Mark M. Zito, agente especial do departamento de Investigações de Segurança Interna nos Estados da Carolina do Norte e do Sul.

"Ao prender um líder conhecido de organizações terroristas estrangeiras violentas — procurado por crimes graves, incluindo associação criminosa e extorsão — evitamos maiores danos a pessoas inocentes aqui e no exterior."

Aquilla foi levado para uma prisão local e deverá ser indiciado por fuga para evitar prisão, porte ilegal de arma de fogo e sequestro.