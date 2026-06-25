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TRAGÉDIA

"Foi aterrorizante", contou moradora de Caracas ao citar o duplo terremoto

Ao Correio, moradora relata que o apartamento onde mora sofreu danos, mas tudo o que pensou foi em sobreviver; há 32 mortos e 700 feridos, diz governo

Terremoto na Venezuela - (crédito: Juan BARRETO / AFP)
Terremoto na Venezuela - (crédito: Juan BARRETO / AFP)

Somente quando amanhecer, em alguns minutos, a Venezuela começará a ter a real dimensão da tragédia, depois dos terrenos de 7,5 e de 7,2 graus na escala Richter (aberta, raramente chega a 9). A comunidade internacional começou a enviar solidariedade às autoridades venezuelanas e a articular planos de ajuda ao país.

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Moradora do quarto andar em um prédio de oito pisos do bairro La Pastora, em Caracas, a comerciante Gleismar Carpio, 26 anos, disse ao Correio que seu apartamento sofreu danos, mas tudo o que pensou foi em sobreviver. "Minha prioridade absoluta foi sair do edifício o quanto antes e buscar abrigo seguro. Antes de sair correndo, notei rachaduras nas paredes e um levantamento pequeno do piso do apartamento", contou ao Correio.

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"Foi uma experiência traumática. Na hora do terremoto, estava acompanhada de meu marido, minha prima, minha sobrinha de dois anos e de um adulto. Os movimentos foram extremamente bruscos e os abalos tão fortes que foi muito difícil para nós manter o equilíbrio e sair do apartamento", acrescentou.

De acordo com Gleismar, foi especialmente assustador ver o desprendimento de paredes do prédio, sentir a instabilidade das passarelas e observar as rachaduras nas paredes. "Foi aterrorizante, especialmente quando se tem a responsabilidade de proteger uma criança e um
Idoso em meio ao colapso das estruturas", disse.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 25/06/2026 06:39
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