Sobe para 164 o número de mortos em terremotos na Venezuela

Pessoas caminham sobre os escombros perto de um prédio danificado após um terremoto em Catia La Mar, no estado de La Guaira — cerca de 30 km a noroeste de Caracas —, nas primeiras horas de 25 de junho de 2026 - (crédito: FEDERICO PARRA / AFP)

Os terremotos que atingiram várias regiões da Venezuela na quarta-feira (24/6) deixaram, até o momento, 164 mortos e 971 feridos, informou nesta quinta-feira (25/6) a presidente interina, Delcy Rodríguez.

Após os dois terremotos, quase 30 tremores secundários foram registrados. O primeiro balanço das autoridades mencionava 32 mortos e mais de 700 feridos.

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O primeiro terremoto, de 7,2 graus de magnitude, aconteceu às 18h04 (19h04 de Brasília), com epicentro 21 km ao oeste de Morón, no norte do país.Quase um minuto depois, a alguns quilômetros de distância, aconteceu o segundo tremor, de 7,5 graus de magnitude, o mais potente registrado na Venezuela desde 1900, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

La Guaira, cidade a 40 minutos de distância da capital Caracas, é a área mais afetada pelos tremores. O governo venezuelano declarou estado de emergência.

Com informações da AFP*