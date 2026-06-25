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TRAGÉDIA

Sobe para 164 o número de mortos em terremotos na Venezuela

Governo venezuelano declarou estado de emergência. Após os dois terremotos, quase 30 tremores secundários foram registrados

Pessoas caminham sobre os escombros perto de um prédio danificado após um terremoto em Catia La Mar, no estado de La Guaira — cerca de 30 km a noroeste de Caracas —, nas primeiras horas de 25 de junho de 2026 - (crédito: FEDERICO PARRA / AFP)
Pessoas caminham sobre os escombros perto de um prédio danificado após um terremoto em Catia La Mar, no estado de La Guaira — cerca de 30 km a noroeste de Caracas —, nas primeiras horas de 25 de junho de 2026 - (crédito: FEDERICO PARRA / AFP)

Os terremotos que atingiram várias regiões da Venezuela na quarta-feira (24/6) deixaram, até o momento, 164 mortos e 971 feridos, informou nesta quinta-feira (25/6) a presidente interina, Delcy Rodríguez.

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Após os dois terremotos, quase 30 tremores secundários foram registrados. O primeiro balanço das autoridades mencionava 32 mortos e mais de 700 feridos.

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O primeiro terremoto, de 7,2 graus de magnitude, aconteceu às 18h04 (19h04 de Brasília), com epicentro 21 km ao oeste de Morón, no norte do país.Quase um minuto depois, a alguns quilômetros de distância, aconteceu o segundo tremor, de 7,5 graus de magnitude, o mais potente registrado na Venezuela desde 1900, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos.

La Guaira, cidade a 40 minutos de distância da capital Caracas, é a área mais afetada pelos tremores. O governo venezuelano declarou estado de emergência.

Com informações da AFP*

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Aline Gouveia

Subeditora

Jornalista formada pelo Centro Universitário Iesb. É subeditora do site. Escreve e edita reportagens de temas variados, de ciência à política. Interessada em pautas de direitos humanos

Por Aline Gouveia
postado em 25/06/2026 08:21
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