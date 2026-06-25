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EUA anuncia ajuda de US$ 150 milhões para Venezuela por terremotos

A medida ocorre após dois fortes terremotos que deixaram pelo menos 188 mortos no país vizinho

O governo também enviará duas equipes especializadas em busca e resgate para localizar desaparecidos. - (crédito: BBC Geral)
O governo também enviará duas equipes especializadas em busca e resgate para localizar desaparecidos. - (crédito: BBC Geral)

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (25/6) a aprovação do envio de 150 milhões de dólares (R$ 778 milhões) em ajuda à Venezuela, após os dois terremotos que causaram pelo menos 188 mortes, informou o Departamento de Estado.

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Além disso, o governo americano enviará ao local duas equipes de busca e resgate para localizar pessoas desaparecidas, acrescentou em um comunicado.

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Por AFP
postado em 25/06/2026 17:13 / atualizado em 25/06/2026 17:14
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