EUA anuncia ajuda de US$ 150 milhões para Venezuela por terremotos

O governo também enviará duas equipes especializadas em busca e resgate para localizar desaparecidos. - (crédito: BBC Geral)

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (25/6) a aprovação do envio de 150 milhões de dólares (R$ 778 milhões) em ajuda à Venezuela, após os dois terremotos que causaram pelo menos 188 mortes, informou o Departamento de Estado.

Além disso, o governo americano enviará ao local duas equipes de busca e resgate para localizar pessoas desaparecidas, acrescentou em um comunicado.