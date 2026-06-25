Número de mortos nos terremotos na Venezuela sobe para 188

O número de mortos nos dois terremotos na Venezuela subiu para 188, segundo informou o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez. Cerca de 1.520 estão feridos e 157 desaparecidos neste último balanço divulgado na tarde desta quinta (25/06).

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) fez uma avaliação dos dois sismos e divulgou um relatório informando que o número de mortos pode ficar entre mil e 10 mil mortos. A agência norte-americana utiliza modelos estatísticos levando em conta a magnitude do abalo e as infraestruturas do local do evento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Cerca de 250 prédios desabaram ou foram danificados, segundo Rodríguez. Ao todo, cerca de 3.000 famílias foram afetadas.

Leia mais: Terremoto na Venezuela foi sentido em cidades brasileiras

Os terremotos aconteceram no Dia da Batalha de Carabobo, um dos feriados nacionais mais importantes da Venezuela. A data marca os 205 anos da vitória das forças de independência lideradas por Simón Bolívar sobre o exército espanhol.

















O terremoto

Os dois terremotos atingiram a Venezuela na quarta-feira (24/6). O primeiro tremor de magnitude 7,1 atingiu a região da costa central da Venezuela, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O sismo ocorreu às 19h04 (horário de Brasília) e teve seu epicentro próximo à cidade de San Felipe, no estado de Yaracuy, cerca de 280 quilômetros a oeste de Caracas. O abalo também foi sentido na Colômbia. Logo após o primeiro impacto, várias réplicas foram registradas na região.

Pouco depois, o USGS registrou um segundo terremoto, ainda mais forte, de magnitude 7,5. O epicentro foi localizado próximo ao município de Yumare, um pouco mais ao norte do epicentro inicial. Segundo o USGS, o intervalo entre os dois tremores foi de 39 segundos.

Este é o maior terremoto na Venezuela desde 29 de julho de 1967, quando um abalo de 6,5 na escala Richter matou 245 pessoas. Segundo dados da Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas o maior registrado foi em 29 de outubro de 1900 quando um terremoto de magnitude 8 atingiu Caracas, com 21 mortos.