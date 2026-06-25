Número de mortos nos terremotos na Venezuela sobe para 188

O número de mortos nos dois terremotos na Venezuela subiu para 188, segundo informou o presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez. Cerca de 1.520 estão feridos e 157 desaparecidos neste último balanço divulgado na tarde desta quinta (25/06).
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O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) fez uma avaliação dos dois sismos e divulgou um relatório informando que o número de mortos pode ficar entre mil e 10 mil mortos. A agência norte-americana utiliza modelos estatísticos levando em conta a magnitude do abalo e as infraestruturas do local do evento.
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Cerca de 250 prédios desabaram ou foram danificados, segundo Rodríguez. Ao todo, cerca de 3.000 famílias foram afetadas.
Os terremotos aconteceram no Dia da Batalha de Carabobo, um dos feriados nacionais mais importantes da Venezuela. A data marca os 205 anos da vitória das forças de independência lideradas por Simón Bolívar sobre o exército espanhol.
O terremoto
Os dois terremotos atingiram a Venezuela na quarta-feira (24/6). O primeiro tremor de magnitude 7,1 atingiu a região da costa central da Venezuela, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).
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O sismo ocorreu às 19h04 (horário de Brasília) e teve seu epicentro próximo à cidade de San Felipe, no estado de Yaracuy, cerca de 280 quilômetros a oeste de Caracas. O abalo também foi sentido na Colômbia. Logo após o primeiro impacto, várias réplicas foram registradas na região.
Pouco depois, o USGS registrou um segundo terremoto, ainda mais forte, de magnitude 7,5. O epicentro foi localizado próximo ao município de Yumare, um pouco mais ao norte do epicentro inicial. Segundo o USGS, o intervalo entre os dois tremores foi de 39 segundos.
Este é o maior terremoto na Venezuela desde 29 de julho de 1967, quando um abalo de 6,5 na escala Richter matou 245 pessoas. Segundo dados da Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas o maior registrado foi em 29 de outubro de 1900 quando um terremoto de magnitude 8 atingiu Caracas, com 21 mortos.