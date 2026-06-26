Jogador venezuelano homenageia esposa morta em terremotos

"Contarei à nossa bebê a história sobre como você deu sua própria vida pela nossa filha", diz jogador venezuelano - (crédito: Reprodução/Instagram)

O jogador de futebol venezuelano Héctor Bello vive um pesadelo. O duplo terremoto de quarta-feira (24/6) matou a sua esposa. Andrea foi soterrada abraçada à filha de 1 ano. Quando o prédio em que viviam desabou, o instinto de mãe falou alto. Foi o que salvou a criança.

Nesta sexta-feira, Héctor homenageou a esposa com uma publicação emocionante em seu perfil no Instagram. “Você sempre será a nossa heroína favorita, mamãe. Vou me encarregar de lembrar à nossa filha o quão maravilhosa você foi, que você a amava. Contarei à nossa bebê a história sobre como você deu sua própria vida pela nossa filha. Que você foi uma mulher corajosa. Mesmo dando seus últimos suspiros, nunca a abandonou. Você deixou minha alma destroçada”, escreveu.

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Até a manhã desta sexta-feira (26/6), as autoridades venezuelanas confirmavam 589 mortos e 2.980 feridos. Desde quarta-feira, foram registradas 214 réplicas do terremoto. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que o desastre tenha afetado 6,76 milhões dos 28,6 milhões de venezuelanos.