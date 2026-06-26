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TRAGÉDIA NA VENEZUELA

Jogador venezuelano homenageia esposa morta em terremotos

Mulher foi soterrada abraçada à filha de 1 ano. Quando o prédio em que viviam desabou, o instinto de mãe falou alto. Foi o que salvou a criança

"Contarei à nossa bebê a história sobre como você deu sua própria vida pela nossa filha", diz jogador venezuelano - (crédito: Reprodução/Instagram)

O jogador de futebol venezuelano Héctor Bello vive um pesadelo. O duplo terremoto de quarta-feira (24/6) matou a sua esposa. Andrea foi soterrada abraçada à filha de 1 ano. Quando o prédio em que viviam desabou, o instinto de mãe falou alto. Foi o que salvou a criança.

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Nesta sexta-feira, Héctor homenageou a esposa com uma publicação emocionante em seu perfil no Instagram. “Você sempre será a nossa heroína favorita, mamãe. Vou me encarregar de lembrar à nossa filha o quão maravilhosa você foi, que você a amava. Contarei à nossa bebê a história sobre como você deu sua própria vida pela nossa filha. Que você foi uma mulher corajosa. Mesmo dando seus últimos suspiros, nunca a abandonou. Você deixou minha alma destroçada”, escreveu.

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Até a manhã desta sexta-feira (26/6), as autoridades venezuelanas confirmavam 589 mortos e 2.980 feridos. Desde quarta-feira, foram registradas 214 réplicas do terremoto. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que o desastre tenha afetado 6,76 milhões dos 28,6 milhões de venezuelanos.

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 26/06/2026 11:21
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