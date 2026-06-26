Rei Charles 3º anuncia que não morará no Palácio de Buckingham

Segundo a Casa Real, o edifício continuará sendo usado para cerimônias oficiais, recepção de chefes de Estado e eventos diplomáticos - (crédito: Divulgação/Royal UK )

O rei Charles 3º anunciou nesta quinta-feira (25/6) que não vai mais morar no Palácio de Buckingham depois da conclusão das reformas de modernização do edifício, previstas para 2027. O rei e a rainha Camilla continuarão residindo na Clarence House, enquanto o palácio seguirá como sede oficiais da monarquia britânica.

A decisão foi apresentada durante a divulgação do relatório financeiro anual da família real e marca uma mudança histórica. O Palácio serve como residência londrina dos monarcas desde o reinado da Rainha Vitória, no século 19.

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As obras de renovação começaram em 2017 e tem custo estimado em 369 milhões de libras (aproximadamente R$2,5 bilhões). O projeto inclui substituição de sistemas elétricos, encanamento e estruturas de aquecimento considerados obsoletos , além de adaptações para preservar o edifício pelas próximas décadas.

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Segundo a Casa Real, o edifício continuará sendo usado para cerimônias oficiais, recepção de chefes de estado, eventos diplomáticos e atividades administrativas da monarquia.

A permanência de Charles na Clarence House também deve ampliar o acesso do público ao Palácio de Buckingham. A expectativa da Casa Real é aumentar o número de visitas guiadas e eventos abertos ao público. Cerca de 700 mil pessoas visitam o local anualmente.

O anúncio foi acompanhado de outra medida inédita: Charles divulgou pela primeira vez desde que assumiu o trono, em 2022, os impostos pagos ao governo britânico. Segundo dados apresentados pela monarquia, o rei pagou 12,9 milhões de libras em impostos sobre renda e ganhos de capital no ano fiscal de 2024-2025, acima dos 11,7 milhões de libras registrados no período anterior.

A medida, fez de Charles o primeiro monarca britânico na história a divulgar voluntariamente o valor de seus impostos pessoais. Embora a divulgação não seja exigida pela legislação britânica, integrantes da Casa Real afirmam que a medida faz parte de uma estratégia para ampliar a transparência sobre as finanças da monarquia.