Socorristas cantam e celebram resgate após terremoto na Venezuela

As equipes de emergência na Venezuela transformaram o cenário de devastação provocado pelos terremotos da última quarta-feira (24/6) em momentos de grande comemoração. A vibração e o otimismo dos socorristas durante a retirada de sobreviventes dos escombros se tornou símbolo das operações de salvamento no país.
Para evitar o pânico e assegurar que as pessoas sob as estruturas colapsadas permanecessem conscientes, os socorristas utilizaram a própria energia coletiva para interagir de forma contínua com os sobreviventes, estabelecendo um canal de comunicação focado no alívio psicológico.
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As equipes cantaram uma versão de "El Burrito Sabanero", uma das composições natalinas mais tradicionais da Venezuela. Historicamente associada a sentimentos de inocência e otimismo, a canção teve seus versos adaptados pelas forças de resgate como um recurso auxílio emocional em meio ao desastre.
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Desaparecidos
Dois dias depois dos maiores terremotos a atingirem a Venezuela em um século, os gritos de socorro ainda ecoavam, na sexta-feira (26/6), sob as pilhas de escombros no estado de La Guaira, a 40km de Caracas. A catástrofe ganhou proporções históricas: Tom Fletcher, chefe de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU), estima em 50 mil o número de desaparecidos. "Trata-se de uma operação de resgate extremamente complexa", admitiu. Uma plataforma criada na internet para concentrar informações sobre os abalos de magnitudes 7,2 e 7,5 na escala Richter que sacudiram o país às 18h04 pelo horário local de quarta-feira (19h04 em Brasília) contabilizava 52 mil desaparecidos.
Socorristas de vários países, acompanhados de cães farejadores e equipamentos, começaram a chegar a Caracas. O Brasil enviou um avião KC-390 com 12t de equipamento, bombeiros, equipes da Defesa Civil e técnicos em telecomunicações. As autoridades decidiram militarizar La Guaira, onde centenas de prédios foram reduzidos a pó. As entradas e saídas da região, afetada por saques, passaram a ser controladas pelas forças de segurança.
Isac MascarenhasRepórter multimídia
Jornalista formado pelo IDP, tem passagens pelo Instituto Federal de Brasília, GPS Brasília e SBT. Integra a equipe de redes sociais do Correio e escreve sobre esporte, cultura e Cidades.