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Socorristas cantam e celebram resgate após terremoto na Venezuela

Para evitar o pânico e assegurar que as pessoas sob as estruturas colapsadas permanecessem conscientes, os socorristas utilizaram a própria energia coletiva e bom humor para interagir de forma contínua com os sobreviventes

Socorristas cantam e usam bom humor para manter vítimas acordadas - (crédito: Foto por FEDERICO PARRA / AFP e Reprodução/Redes sociais)
Socorristas cantam e usam bom humor para manter vítimas acordadas - (crédito: Foto por FEDERICO PARRA / AFP e Reprodução/Redes sociais)

As equipes de emergência na Venezuela transformaram o cenário de devastação provocado pelos terremotos da última quarta-feira (24/6) em momentos de grande comemoração. A vibração e o otimismo dos socorristas durante a retirada de sobreviventes dos escombros se tornou símbolo das operações de salvamento no país.

Para evitar o pânico e assegurar que as pessoas sob as estruturas colapsadas permanecessem conscientes, os socorristas utilizaram a própria energia coletiva para interagir de forma contínua com os sobreviventes, estabelecendo um canal de comunicação focado no alívio psicológico.

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As equipes cantaram uma versão de "El Burrito Sabanero", uma das composições natalinas mais tradicionais da Venezuela. Historicamente associada a sentimentos de inocência e otimismo, a canção teve seus versos adaptados pelas forças de resgate como um recurso auxílio emocional em meio ao desastre.

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Desaparecidos

Dois dias depois dos maiores terremotos a atingirem a Venezuela em um século, os gritos de socorro ainda ecoavam, na sexta-feira (26/6), sob as pilhas de escombros no estado de La Guaira, a 40km de Caracas. A catástrofe ganhou proporções históricas: Tom Fletcher, chefe de ajuda humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU), estima em 50 mil o número de desaparecidos. "Trata-se de uma operação de resgate extremamente complexa", admitiu. Uma plataforma criada na internet para concentrar informações sobre os abalos de magnitudes 7,2 e 7,5 na escala Richter que sacudiram o país às 18h04 pelo horário local de quarta-feira (19h04 em Brasília) contabilizava 52 mil desaparecidos.

Socorristas de vários países, acompanhados de cães farejadores e equipamentos, começaram a chegar a Caracas. O Brasil enviou um avião KC-390 com 12t de equipamento, bombeiros, equipes da Defesa Civil e técnicos em telecomunicações. As autoridades decidiram militarizar La Guaira, onde centenas de prédios foram reduzidos a pó. As entradas e saídas da região, afetada por saques, passaram a ser controladas pelas forças de segurança. 

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Isac Mascarenhas

Repórter multimídia

Jornalista formado pelo IDP, tem passagens pelo Instituto Federal de Brasília, GPS Brasília e SBT. Integra a equipe de redes sociais do Correio e escreve sobre esporte, cultura e Cidades.

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Isac Mascarenhas e Rodrigo Craveiro
postado em 27/06/2026 14:32
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