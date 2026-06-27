Terremotos na Venezuela: número de mortos sobe para 1.430

O número de mortos nos terremotos na Venezuela subiu para 1.430, enquanto o total de feridos já atinge a marca de 3.238 pessoas. As informações foram divulgadas em pronunciamento na TV estatal pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, em coordenação com o Ministério de Comunicação e Informação (MIPPCI).

A Organização das Nações Unidas estimou, neste sábado (27/6), em US$ 6,7 bilhões, ou seja, R$ 34,6 bilhões os danos físicos causados pelos dois terremotos na Venezuela. O valor é equivalente a 6% do PIB do país sul-americano.

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A avaliação preliminar baseia-se em modelos sísmicos, imagens de satélite e dados populacionais. Ela inclui perdas de bens, como moradias, mas não abrange a perturbação econômica mais ampla causada pelo desastre de quarta-feira (24/6), informou o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Energia elétrica e ajuda humanitária

Na madrugada deste sábado, a presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodríguez, apresentou um balanço sobre os sete estados mais afetados pelo duplo terremoto ocorrido na última quarta-feira. Direto do Posto de Comando Central, em La Guaira, a mandatária informou que 60% do serviço elétrico já foi restabelecido, mas reforçou que a prioridade absoluta no momento é o resgate de sobreviventes.

Para garantir a segurança e facilitar as operações, a região de La Guaira foi militarizada com mais de 14 mil funcionários, o que também permitirá a implementação de medidas de prevenção sanitária diante do registro de vítimas fatais.



Terremotos foram sentidos no Brasil



Os terremotos ocorreram na noite de quarta-feira (24/6) e, conforme o governo da Venezuela, foram sucedidos por pelo menos 20 tremores secundários nas horas seguintes. Além do território venezuelano, os abalos puderam ser percebidos em municípios da região Norte do Brasil.

Separados por menos de um minuto, os dois sismos causaram danos severos em Caracas e em outras localidades do país, derrubando prédios, casas e outras construções.

Com informações da AFP.