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CONFLITO

Trump adverte que Irã "deixará de existir" se EUA decidir intensificar ataques

Ele acrescentou que as Forças Armadas americanas atacaram depósitos de mísseis e drones do Irã

Navios no Estreito de Ormuz: guerra volta a escalar - (crédito: AFP)
Navios no Estreito de Ormuz: guerra volta a escalar - (crédito: AFP)

O presidente Donald Trump afirmou neste sábado (27) que o Irã "deixará de existir" caso os Estados Unidos decidam voltar à guerra contra o país, ao acusar Teerã de violar o cessar-fogo.

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"É muito provável que eles nunca aprendam a lição. É possível que, um dia, já não possamos agir com prudência e sejamos obrigados a concluir, por meio da força militar, a missão que iniciamos com tanto sucesso. Se isso acontecer, a República Islâmica do Irã deixará de existir", escreveu Trump em sua rede social, Truth Social.

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Ele acrescentou que as Forças Armadas americanas atacaram depósitos de mísseis e drones do Irã.

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Por AFP
postado em 27/06/2026 22:03 / atualizado em 27/06/2026 22:10
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