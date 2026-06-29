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TERREMOTOS NA VENEZUELA

"Deus nos escutou": família venezuelana escapa ilesa após 26 horas sob escombros

Jofram Gallipoli, a esposa e o filho de 4 anos foram salvos com lesões leves. Família filmou o momento do resgate a partir de um bolsão de ar do prédio desabado

O venezuelano Jofram Gallipoli, de 37 anos, registrou os momentos vividos sob os escombros - (crédito:
O venezuelano Jofram Gallipoli, de 37 anos, registrou os momentos vividos sob os escombros - (crédito: "Deus nos escutou": família venezuelana escapa ilesa após 26 horas sob escombros)

O venezuelano Jofram Gallipoli, 37 anos, tem uma única explicação para ele e a família estarem vivos: a providência divina. Na última quinta-feira, Jofram; a esposa, Oriana Brache; e o filho, Luciano, de 4 anos, foram retirados com vida dos escombros do Conjunto Residencial Palma Real, na cidade de Caribe, no estado de Guaira, a 40km de Caracas. Foram 26 horas de agonia e medo. 

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Quando percebeu que as equipes de resgate se aproximavam do bolsão de ar onde a família estava, Jofram decidiu que a família registraria tudo com o celular. "Eu havia perdido o aparelho lá dentro. Não tinha nada de luz. Encontrei o celular porque soou o alarme para o colégio do meu filho", contou ao Correio o piloto comercial de avião e produtor audiovisual.

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"Depois de 26 horas sob os escombros, a única coisa que desejávamos era sair com vida. Que nos escutassem e seguissem nos buscando. Deus nos escutou e guiou os socorristas até onde estávamos. Somente Deus sabe como fez para proteger-nos e tirar-nos de lá", acrescentou Jofram. Ele, a mulher e o filho tiveram apenas lesões leves.

Veja o registro feito por Jofram Gallipoli: 

 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 29/06/2026 01:07
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