O venezuelano Jofram Gallipoli, de 37 anos, registrou os momentos vividos sob os escombros - (crédito: "Deus nos escutou": família venezuelana escapa ilesa após 26 horas sob escombros)

O venezuelano Jofram Gallipoli, 37 anos, tem uma única explicação para ele e a família estarem vivos: a providência divina. Na última quinta-feira, Jofram; a esposa, Oriana Brache; e o filho, Luciano, de 4 anos, foram retirados com vida dos escombros do Conjunto Residencial Palma Real, na cidade de Caribe, no estado de Guaira, a 40km de Caracas. Foram 26 horas de agonia e medo.

Quando percebeu que as equipes de resgate se aproximavam do bolsão de ar onde a família estava, Jofram decidiu que a família registraria tudo com o celular. "Eu havia perdido o aparelho lá dentro. Não tinha nada de luz. Encontrei o celular porque soou o alarme para o colégio do meu filho", contou ao Correio o piloto comercial de avião e produtor audiovisual.

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"Depois de 26 horas sob os escombros, a única coisa que desejávamos era sair com vida. Que nos escutassem e seguissem nos buscando. Deus nos escutou e guiou os socorristas até onde estávamos. Somente Deus sabe como fez para proteger-nos e tirar-nos de lá", acrescentou Jofram. Ele, a mulher e o filho tiveram apenas lesões leves.

Veja o registro feito por Jofram Gallipoli:



