Família do jogador argentino Lucas Trejo morreu nos terremotos na Venezuela

A esposa e os dois filhos pequenos do jogador de futebol argentino Lucas Trejo morreram nos dois fortes terremotos que atingiram a Venezuela na quarta-feira, informou seu time, o Club Sport Marítimo La Guaira, no domingo (28).

Trejo, que joga pelo time da segunda divisão venezuelana, compartilhou um vídeo comovente nas redes sociais que o mostra procurando por sua esposa, Yanina, e seus filhos, Aaron e Ainhoa, nos escombros durante três dias, até que as equipes de resgate encontraram seus corpos, segundo a imprensa americana.

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"O Club Sport Marítimo La Guaira lamenta profundamente a perda irreparável da esposa e dos filhos de nosso jogador Lucas Trejo", disse o time em uma publicação no Instagram, acompanhada de uma foto da família.

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Trejo, de 38 anos, estava em um centro de treinamento do time em Caracas quando os terremotos, de magnitude 7,2 e 7,5, atingiram a região na noite de quarta-feira, segundo a CNN.

Ele retornou imediatamente para sua casa em La Guaira, o estado mais atingido pelo desastre, e encontrou "uma cena horrível", disse Ricardo Ardiles, cunhado de Trejo, à CNN.

"Ele não encontrou absolutamente nada do que era o prédio", disse Ardiles.

Quase 1.500 pessoas morreram e dezenas de milhares continuam desaparecidas, informaram as autoridades venezuelanas no domingo.