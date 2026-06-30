Terremotos na Venezuela: número de mortos sobe para 1.943; cerca de 6,5 mil resgatados

Vista aérea mostra edifícios destruídos em Caraballeda, no estado de La Guaira, Venezuela, em 28 de junho de 2026 - (crédito: MIGUEL MEDINA / POOL / AFP)

O número de mortos nos terremotos na Venezuela subiu para 1.943, segundo informações divulgadas pelo governo venezuelano nesta terça (30/6). No mesmo comunicado, as autoridades do país informaram que 6.461 pessoas foram resgatadas.

"Se somarmos a isso as 13.400 ou 13.500 pessoas que conseguiram sair por conta própria ou foram ajudadas por amigos e familiares, podemos chegar a um total de 19.861 pessoas salvas em La Guaira", o epicentro da tragédia causada pelos terremotos, declarou o presidente do Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

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O balanço divulgado pelo governo do país informa ainda um total de 10.571 pessoas feridas. As buscas entraram no sexto dia e as equipes seguem mobilizadas em busca de sobreviventes, mas a preocupação é crescente por conta do tempo hábil para encontrar alguém com vida sob os escombros.

A Organização das Nações Unidas aponta que cerca de 50 mil pessoas ainda estão desaparecidas.

A Organização Internacional para Migrações (OIM), vinculada à ONU, calcula que mais de 6 milhões de pessoas possam ter sido afetada pelos escombros. O número inclui famílias afetadas diretamente pelo desastre, mas também os danos à infraestrutura e economia da região.

Com informações da AFP.