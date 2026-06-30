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TRAGÉDIA

Terremotos na Venezuela: número de mortos sobe para 1.943; cerca de 6,5 mil resgatados

A Organização das Nações Unidas aponta que cerca de 50 mil pessoas ainda estão desaparecidas sob os escombros

Vista aérea mostra edifícios destruídos em Caraballeda, no estado de La Guaira, Venezuela, em 28 de junho de 2026 - (crédito: MIGUEL MEDINA / POOL / AFP)
Vista aérea mostra edifícios destruídos em Caraballeda, no estado de La Guaira, Venezuela, em 28 de junho de 2026 - (crédito: MIGUEL MEDINA / POOL / AFP)

O número de mortos nos terremotos na Venezuela subiu para 1.943, segundo informações divulgadas pelo governo venezuelano nesta terça (30/6). No mesmo comunicado, as autoridades do país informaram que 6.461 pessoas foram resgatadas.

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"Se somarmos a isso as 13.400 ou 13.500 pessoas que conseguiram sair por conta própria ou foram ajudadas por amigos e familiares, podemos chegar a um total de 19.861 pessoas salvas em La Guaira", o epicentro da tragédia causada pelos terremotos, declarou o presidente do Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

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O balanço divulgado pelo governo do país informa ainda um total de 10.571 pessoas feridas. As buscas entraram no sexto dia e as equipes seguem mobilizadas em busca de sobreviventes, mas a preocupação é crescente por conta do tempo hábil para encontrar alguém com vida sob os escombros.

A Organização das Nações Unidas aponta que cerca de 50 mil pessoas ainda estão desaparecidas.

A Organização Internacional para Migrações (OIM), vinculada à ONU, calcula que mais de 6 milhões de pessoas possam ter sido afetada pelos escombros. O número inclui famílias afetadas diretamente pelo desastre, mas também os danos à infraestrutura e economia da região.

Com informações da AFP.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/06/2026 15:43 / atualizado em 30/06/2026 15:56
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