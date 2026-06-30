Torre Eiffel "cresceu" 10 centímetros durante onda de calor na Europa

A Torre Eiffel ficou 10 centímetros mais alta durante a intensa onda de calor que atinge a Europa. O aumento temporário da altura do monumento é consequência da dilatação térmica, fenômeno físico que faz o ferro se expandir quando submetido a temperaturas elevadas. Com o retorno do clima ameno, a estrutura volta gradualmente às dimensões normais.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Construída com cerca de 7.300 toneladas de ferro pudlado, a torre reage naturalmente às variações de temperatura. Em dias de calor extremo, o metal se expande, provocando um aumento na altura do monumento. A mudança faz parte do comportamento esperado da estrutura e foi considerada pelos engenheiros desde sua construção.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Além da altura, a Torre pode sofrer uma pequena inclinação ao longo do dia. Isso ocorre porque um dos lados da estrutura recebe mais radiação solar que o outro, fazendo com que a expansão ocorra de forma desigual. Esse deslocamento é discreto, e não representa risco para visitantes nem compromete a estabilidade do momento.
O fenômeno ganhou destaque em meio à onda de calor que atinge diversos países europeus. França, Espanha, Portugal, Itália e outras nações enfrentam temperaturas excepcionalmente elevadas, com alertas emitidos pelas autoridades devido aos riscos para a saúde da população, incêndios florestais e impactos em infra-estruturas. Em Paris, os termômetros se aproximam dos 40ºC, cenário que favoreceu a expansão da estrutura metálica da Torre Eiffel.
Atualmente com cerca de 330 metros de altura, incluindo a antena instalada no topo, a Torre Eiffel passa por inspeções e manutenções periódicas para preservar sua integridade. Especialistas destacam que a dilatação térmica é um comportamento comum em grandes estruturas metálicas e ocorre também em pontes, trilhos ferroviários e edifícios, razão pela qual esses projetos já são concebidos levando em conta as variações provocadas pelo calor e pelo frio.
Saiba Mais
- Mundo Mais de 58 mil edifícios foram destruídos por terremotos na Venezuela
- Mundo Forte onda de calor afetará EUA durante comemoração dos 250 anos do país
- Mundo Equipes de resgate na Venezuela enfrentam 'horas críticas' após terremotos, enquanto número de mortos chega a 1.450
- Mundo O que está por trás da onda de calor na Europa associada a 1.300 mortes
- Mundo Cresce frustração com demora dos resgates na venezuela: 'Há edifícios onde não foi removida sequer uma única pedra'
- Mundo Europa registra mais de 1.300 mortes adicionais em meio à onda de calor, diz OMS
- Mundo 680 mil crianças precisam de ajuda humanitária na Venezuela, diz UNICEF
- Mundo Os resgates de dois meninos de 11 anos presos após dias nos escombros dos terremotos na Venezuela
- Mundo Calor extremo na França causa cerca de mil mortes em apenas três dias
- Mundo "Cada minuto conta", diz ao Correio chefe de ajuda humanitária da ONU