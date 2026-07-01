Brasileira é esfaqueada pelo ex-namorado na Irlanda

Uma brasileira, identificada como Emily Rocha, ficou ferida após ser atacada com uma faca na noite de terça-feira (30/6), na região de Ballinlough, na zona sul de Cork, na Irlanda. Segundo a polícia irlandesa (Garda), a vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital com ferimentos considerados sem risco de morte.

O principal suspeito é Lucas Rocha. Apontado como ex-companheiro da jovem, ele foi preso logo após o crime e permanece detido em uma delegacia da cidade.

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Nas redes sociais, a colega de apartamento da vítima, Laríssa Santana, afirmou que o homem já vinha perseguindo a brasileira havia algum tempo, mesmo após o fim do relacionamento e a obtenção de uma medida protetiva.

"Gente, ontem simplesmente eu passei um dos dias mais longos, mais esquisitos assim da minha vida. [...] O ex da minha amiga está aqui na rua da nossa casa. [...] Ela terminou o relacionamento, ela não queria mais, tem muito tempo. Ele ficava perseguindo ela... foi pedir medida protetiva na Garda. Ontem ele alugou um carro, ficou esperando ela na rua da nossa casa."

De acordo com o relato, Emily havia acabado de chegar em casa quando foi surpreendida pelo agressor. Laríssa contou que a amiga conseguiu reagir rapidamente, mas acabou sendo atingida ao usar o braço para se defender de um golpe que, segundo ela, teria como alvo uma região vital do corpo.

"Graças a Deus ela foi rápida, ela foi ágil, aí conseguiu sair, se livrar dele, mas ainda assim, acabou sendo esfaqueada. Ela colocou o braço, então protegeu a vida dela." Ainda conforme a testemunha, pessoas que passavam pelo local ouviram os pedidos de socorro, imobilizaram o suspeito e retiraram a faca de suas mãos. "Os homens pegaram ele, seguraram, tiraram a faca da mão dele."

A colega de Emily também descreveu a chegada dos policias e o atendimento prestado pelas autoridades. Segundo ela, enquanto outra brasileira que mora no mesmo imóvel auxiliava na comunicação em inglês, ela permaneceu ao lado da amiga ferida.

"Chegou muitos carros da Garda. Foi claramente prendendo logo ele, dando assistência para ela", contou.

Em outra publicação, Larissa afirmou que os agentes continuaram prestando apoio mesmo após o atendimento inicial. "A polícia foi na nossa casa para buscar as roupas dela, hoje aqui no hospital também, então eles estão dando assistência completa para ela, pra gente."

Ainda de acordo com a brasileira, os médicos decidiram adiar a cirurgia no braço da vítima porque o ferimento exigia a atuação de um especialista. "Foi um rasgo muito feio, muito feio. Então precisa de um especialista para poder fazer."

Ela também afirmou que as moradoras avaliam deixar a residência por receio de novos episódios de violência. "A gente vai seguindo para ver como é que a gente vai fazer em relação à casa e se a gente vai permanecer nessa casa, se não, porque ele conhece a gente."

O que diz a polícia

Em nota, a Garda confirmou o atendimento da ocorrência e informou que o suspeito permanece preso.

"A Garda atendeu a uma ocorrência de uma suposta agressão em Churchyard Lane, Ballinlough, Cork, na noite desta terça-feira, 30 de junho de 2026. Uma mulher foi levada do local para um hospital para receber tratamento por ferimentos sem risco de morte. Um homem foi preso e está atualmente detido em uma delegacia da Garda na cidade de Cork. Não há mais informações disponíveis."

Últimas atualizações

Ao Correio, Laríssa Santana afirmou que ela e demais testemunhas vão prestar depoimento à polícia local nesta quarta-feira (01/6). A brasileira também informou que Emily Rocha aguarda no hospital para realizar uma cirurgia no braço, em razão dos ferimentos.

Até o momento de publicação desta reportagem, o jornal ainda apura o ocorrido em busca de mais informações.