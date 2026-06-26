Homem que matou mulher e feriu filho da vítima é denunciado por feminicídio

Dileusa tinha 46 anos e vivia no DF há duas décadas - (crédito: Arquivo pessoal)

O MP denunciou, nesta quinta (25/6), Sandro de Souza de Oliveira por feminicídio e tentativa de homicídio. O autor assassinou a companheira e atacou o filho da vítima, de 14 anos, que tentou defendê-la. O crime aconteceu na madrugada de sábado (20/6), no Recanto das Emas. Sandro está preso preventivamente desde então.

A denúncia apresentada pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas enquadrou o crime como feminicídio envolvendo violência doméstica e familiar mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime também tem os agravantes de ter sido cometido contra uma mãe de filhos menores e na presença de descendentes da vítima: o adolescente de 14 anos e uma criança de 4 anos, que dormia na casa no momento.

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Além da condenação, o MP solicitou o valor de R$ 100 mil para reparação dos danos materiais e morais, considerando a gravidade do ocorrido.

Dileusa mantinha um relacionamento de cerca de um ano com o agressor, e foi assassinada a facadas por ele. Ela deixa três filhos. Lucas Gomes, 31, sobrinho da vítima, apontou que ela viva sob vigilância e o relacionamento era conturbado.

Saiba onde e como pedir ajuda

Veja abaixo como e onde pedir ajuda no Distrito Federal em caso de violência doméstica

Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF). E-mail: [denuncia197@pcdf.df.gov.br (mailto:denuncia197@pcdf.df.gov.br). WhatsApp: (61) 98626-1197. Site: https://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher

Ligue 180: Central de Atendimento à Mulher, canal da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes, além de reclamações, sugestões e elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. A denúncia pode ser feita de forma anônima, 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (Deam): funcionamento 24 horas por dia, todos os dias.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes