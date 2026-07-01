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Além do futebol: 5 lugares incríveis para conhecer no Senegal

Da capital vibrante Dakar a reservas naturais, descubra os tesouros históricos e as paisagens deslumbrantes desta nação da África Ocidental.

Dakar, Senegal: Como porta de entrada para a Ãfrica Ocidental, Dakar combina mercados vibrantes e rica heranÃ§a musical, sendo uma parada estratÃ©gica para cruzeiros que exploram a costa atlÃ¢ntica africana. - (crédito: Petr Ganaj - pexels)
Dakar, Senegal: Como porta de entrada para a Ãfrica Ocidental, Dakar combina mercados vibrantes e rica heranÃ§a musical, sendo uma parada estratÃ©gica para cruzeiros que exploram a costa atlÃ¢ntica africana. - (crédito: Petr Ganaj - pexels)

O Senegal ganhou os holofotes do mundo com sua performance em campo, na Copa do Mundo de 2026, mas a nação da África Ocidental oferece muito mais do que talento no futebol. Com uma cultura vibrante, história rica e paisagens deslumbrantes, o país é um destino que surpreende e encanta qualquer viajante.

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Da agitação da capital, Dakar, à tranquilidade de suas reservas naturais, o Senegal combina modernidade e tradição de forma única. É um lugar de cores, sons e sabores intensos, pronto para ser explorado. Descubra cinco lugares imperdíveis que mostram por que este país merece sua atenção para além dos gramados.

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Dakar: a capital vibrante

O coração do Senegal pulsa em Dakar. A cidade é um centro cosmopolita, conhecido pela vida noturna agitada e mercados movimentados, como o Marché Sandaga. Um ponto de destaque é o Monumento da Renascença Africana, uma imponente estátua de bronze com 49 metros de altura que oferece uma vista panorâmica da cidade e do Oceano Atlântico.

Ilha de Gorée: um mergulho na história

A uma curta viagem de barco de Dakar, a Ilha de Gorée é um Patrimônio Mundial da UNESCO. O local foi um dos principais centros do comércio de pessoas escravizadas na costa africana. Hoje, suas ruas coloridas e tranquilas contrastam com o peso do passado, simbolizado pela "Casa dos Escravos", um museu que preserva essa memória dolorosa.

Lago Retba: o lago cor-de-rosa

Conhecido como Lac Rose, o Lago Retba é um fenômeno natural impressionante. Sua coloração rosada, que se intensifica durante a estação seca, deve-se a um microrganismo que produz um pigmento vermelho para resistir à alta concentração de sal. Além da paisagem única, é possível observar os trabalhadores locais extraindo sal de suas águas.

Saint-Louis: charme colonial e jazz

Antiga capital da colônia francesa, Saint-Louis preserva uma atmosfera nostálgica com sua arquitetura colonial bem preservada. Localizada em uma ilha na foz do rio Senegal, a cidade é famosa pela Ponte Faidherbe, sua icônica ponte metálica, e por sediar um dos mais renomados festivais de jazz do continente.

Parque Nacional de Niokolo-Koba

Para os amantes da natureza, o Parque Nacional de Niokolo-Koba é uma visita obrigatória. Também listado como Patrimônio Mundial da UNESCO, o parque abriga uma biodiversidade incrível, com centenas de espécies de aves e mamíferos. É um dos últimos refúgios para animais como leões, leopardos e o raro elande-gigante.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 01/07/2026 22:56 / atualizado em 01/07/2026 22:56
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