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Igreja Católica

À sombra do cisma

Ordenação de bispos pela Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, à revelia do papa Leão XIV, coloca tradicionalistas em conflito com o Vaticano. Especialistas avaliam os riscos de novos gestos de desobediência para o Trono de São Pedro

Os novos bispos tradicionalistas: Pascal Schreiber (Suíça), Michael Goldade (EUA), Michel de Sivry e Marc Hanappier (França) - (crédito: Fabrice Coffrini/AFP)
Os novos bispos tradicionalistas: Pascal Schreiber (Suíça), Michael Goldade (EUA), Michel de Sivry e Marc Hanappier (França) - (crédito: Fabrice Coffrini/AFP)

Há exatamente uma semana, no dia de São Pedro e de São Paulo, Leão XIV enviou uma carta à Fraternidade Sacerdotal de São Pio X e instou seus líderes a não ordenarem os novos bispos. Foi em vão. Na quarta-feira, o movimento tradicionalista fundado pelo arcebispo francês Marcel Lefebvre (1905-1991) ignorou os apelos do papa e realizou a ordenação, sem mandato pontifício — ato considerado automaticamente cismático pelo direito canônico. Nas últimas quatro décadas, o movimento religioso contestou as decisões da Igreja Católica. 

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Especialista em Vaticano e doutor em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana (em Roma), Filipe Domingues explicou ao Correio que a Igreja Católica é acolhedora o suficienta para que dentro dela exista uma variedade de expressões da fé, além de visões de mundo e da vida eclesial. "É preciso ter uma comunhão dos princípios básicos da fé, para que se possa considerar católico. Reconhecer o Creio, os sacramentos, a autoridade papal, os dogmas da tradição da Igreja e a liturgia", comentou. "Há grupos tradicionalistas, que preferem a visão de mundo de Igreja antes do Concílio Vaticano II, mas reconhecem a autoridade papal, respeitam o pontífice e tentam dialogar. Ainda assim, resistem a algumas inovações do Concílio e permanecem no corpo da Igreja."

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De acordo com Domingues, a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X nunca teve uma situação legítima, desde sua fundação. "Começou com a excomunhão de Lefebvre e de alguns outros, por causa de outra ordenação, 40 anos atrás. A partir daí, nunca foram legitimados, pois queriam o reconhecimento jurídico dentro da Igreja, e nenhum dos papas jamais permitiu isso", disse. "João Paulo II, Bento XVI, Francisco e, agora, Leão XIV tentaram acomodar, aconselhar e orientar a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X, mas sem sucesso. Eles têm uma agenda muito clara e não aceitam a autoridade do Concílio Vaticano II. Isso coloca em questão princípios da fé essenciais para a Igreja. Ao questionarem o Concílio, colocam-se no limbo."

O reverendo Robert A. Gahl, diretor do Programa de Gerenciamento da Igreja e professor da The Catholic University of America (em Washington D.C.), admitiu ao Correio que a Fraternidade Sacerdotal de São Pio X ameaça a unidade da Igreja. "Eles questionam os ensinamentos do Concílio Ecumênico Vaticano II e a legitimidade do Novus Ordo Missae, a missa celebrada pela maioria dos católicos desde o fim da década de 1960. Além disso, ameaçam a autoridade do papa, o sucessor de São Pedro, de governar a Igreja, ao regularem quem pode ser consagrado bispo." O religioso advertiu que "não há salvação para aqueles que rejeitam a Igreja conscientemente". "Que Deus queira que eles se arrependam e retornem à comunhão."

"Bálsamo"

Gahl alertou sobre o risco de agravamento do cisma na Igreja. "A pronta resposta de Leão XIV oferecerá um bálsamo calmante e medicinal, de cura e clarea. Isso favorecerá o restabelecimento da plena comunhão, embora exiga uma dolorosa reconciliação", disse. De acordo com o americano, tradicionalistas desafiam o papa "por buscarem clareza textual em vez do conforto da unidade com a Santa Mãe Igreja". "Eles buscam ritos antigos, mas esses são legitimamente oferecidos por muitos que estão em plena comunhão, como a Fraternidade Sacerdotal de São Pedro", lembrou. "Os que seguem a desobediência ilícita e cismática da Fraternidade de São Pio X pecam por soberba, em vez de submeterem à obediência ao sumo pontífice."

Domingues não crê que o desafio da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X à Igreja estimule outros movimentos. "Nenhum dos demais grupos tradicionalistas quer ser considerado cismático. É muito constrangedor." O brasileiro vê o caso do grupo de Lefebvre, estimado em 500 mil fiéis, 700 padres e seis bispos, como específico e assegura que outros tradicionalistas preservam o alinhamento com o papa.

O italiano Massimo Faggioli, professor de eclesiologia, teologia e história do catolicismo no Trinity College (em Dublin), explicou à reportagem que a Fraternidade de São Pio X é um grupo muito pequeno e, por isso, descarta um grande cisma. "O problema reside naqueles bispos, membros do clero e leigos de destaque que, embora não sejam formalmente membros do grupo, se simpatizam com ele. O problema é a zona cinzenta, que se ampliou especialmente desde os esforços de Bento XVI para promover a reconciliação com a Fraternidade de São Pio X."

O retorno à comunhão 

O Dicastério para a Doutrina da Fé divulgou as instruções para que os membros da Fraternidade Sacerdotal de São Pio X possam ser reincorporados à Igreja

Renúncia e aceitação do Concílio Vaticano II

O sacerdote que decidir deixar a Fraternidade Sacerdotal São Pio X e mostrar-se disposto a aceitar o Concílio Vaticano II, bem como a legitimidade da missa, ainda que vinculado ao rito antigo, deverá encontrar um ordinário (como um bispo diocesano) que aceite acolhê-lo ad experimentum

Carta ao papa

Em seguida, o sacerdote deverá "escrever de próprio punho ao Santo Padre uma carta na qual se apresente e peça a remissão das censuras em que incorreu por ter recebido a ordenação de um bispo excomungado ou irregular, ou por, tendo sido ordenado válida e legitimamente, ter posteriormente ingressado na Fraternidade Sacerdotal São Pio X". 

Profissão de fé

O sacerdote deverá ainda anexar o certificado de ordenação sacerdotal e apresentar, datadas e assinadas, a Professio fidei e a Formula adhaesionis. A "Profissão de Fé" sintetiza os conteúdos da fé católica e da Fórmula de Adesão pela qual o sacerdote promete fidelidade ao papa. 

Remissão das censuras

Depois que receber a documentação por parte do Ordinário, o Dicastério para a Doutrina da Fé redigirá um documento conhecido como Rescrito de remissão das censuras. Nele, o Vaticano autoriza o Ordinário a acolher o sacerdote requerente "por um período de prova de pelo menos um ano e não superior a três anos, ao término do qual poderá ser realizada a sua incardinação".

Eu acho...

"A Fraternidade Sacerdotal de São Pio X está carregada de contradições. Eles afirmam ser mais católicos do que o papa. Alegam ser mais rigorosos quanto aos requisitos para a salvação e afastam-se da Santa Igreja. Condenam o 'modernismo' e ficam presos à Contrarreforma do século 16. A Igreja de hoje encontra-se em continuidade viva com a Igreja pela qual São Pedro morreu na cruz."

Robert A. Gahl, diretor do Programa de Gerenciamento da Igreja e professor da The Catholic University of America (em Washington)

 "Eles agiam em nome de uma Igreja Católica. Em nenhum momento a Igreja legitimou suas ações ou reconheceu que poderiam atuar em seu nome, à exceção do Jubileu da Misericórdia, em que Francisco autorizou a confissão. Francisco queria que todos recebessem a reconciliação. Por isso, permitiu que os sacerdotes da Fraternidade São Pio X pudessem conferir o sacramento. Foi o momento de maior aceitação desse grupo." 

Filipe Domingues, doutor em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana (Roma)

 

 

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Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 06/07/2026 05:14
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