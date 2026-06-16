Paz, esperança, IA: os temas mencionados por Leão XIV no 1º ano de pontificado

As primeiras palavras de Leão XIV, em 8 de maio de 2025, já indicavam o tom que marcaria o pontificado - (crédito: SIMONE RISOLUTI / VATICAN MEDIA / AFP)

O papa Leão XIV completou, no mês passado, o primeiro ano de pontificado. Primeiro norte-americano e agostiniano a assumir o comando da Igreja Católica, o pontífice tem dado destaque a temas que já eram centrais para seu antecessor, Francisco, que morreu em 21 de abril de 2025.

As primeiras palavras de Leão XIV, em 8 de maio de 2025, já indicavam o tom que marcaria o pontificado: "Esta é a paz de Cristo Ressuscitado, uma paz desarmada e uma paz que desarma, que é humilde e perseverante. Que vem de Deus, do Deus que nos ama a todos incondicionalmente".

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Levantamento realizado pelo Correio com a ferramenta Pinpoint mostra que a paz é um tema recorrente nas homilias e discursos do papa. Entre 8 de maio de 2025 e o mesmo período deste ano, a palavra foi mencionada mais de 200 vezes. O repúdio às guerras também aparece de forma constante nas manifestações públicas.

Em 22 de março, Leão XIV classificou o sofrimento e a morte provocados pelos conflitos armados como um “escândalo para toda a família humana e um grito diante de Deus”. Na ocasião, enfatizou que a Igreja e a sociedade não podem permanecer em silêncio diante da dor das vítimas, afirmando que “o que as fere, fere toda a humanidade”.

Nesse contexto, o papa tem reiterado que a busca pela paz é um compromisso permanente da Igreja. Segundo ele, a paz vem sendo perseguida por meio das armas, mas essa lógica enfraquece o Estado de Direito e compromete os princípios do direito internacional.

As declarações feitas durante a vigília pela paz realizada na Praça São Pedro, em 11 de abril de 2026, provocaram reação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou: “Não sou muito fã dele [Papa Leão XIV]: ele é fraco e muito ruim em política externa”. O pontífice respondeu de forma ponderada: “Não me assusta, não quero abrir um debate”.

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Esperança

Esperança é uma palavra frequentemente mencionada pelo papa. Segundo Leão XIV, os fiéis devem ser mensageiros de esperança, ou seja, se opor ao

indiferentismo de quem permanece insensível aos outros, assim como de vencer a desilusão de quem já não acredita mais na possibilidade de empreender novos caminhos.

As menções à palavra fazem referência ao Jubileu da Esperança, que foi o Ano Santo convocado pelo Papa Francisco, marcado pelo tema "Peregrinos da Esperança". O período iniciou-se em dezembro de 2024 e estendeu-se até 6 de janeiro de 2026.

Inteligência artificial

Outro tema frequentemente abordado por Leão XIV é a inteligência artificial. Para o pontífice, a tecnologia representa um avanço capaz de beneficiar a sociedade, desde que não coloque em risco a dignidade da pessoa humana nem as liberdades fundamentais.

Uma das principais preocupações demonstradas pelo papa é garantir que o desenvolvimento da inteligência artificial esteja a serviço do bem comum, e não da concentração de riqueza e poder nas mãos de poucos. Em dezembro de 2025, o papa defendeu uma ação coordenada envolvendo governos, instituições, empresas, setor financeiro, educação, meios de comunicação, cidadãos e comunidades religiosas. Segundo ele, é necessário um compromisso que esteja “acima de qualquer lucro e interesse partidário”.

Paralelamente, Leão XIV tem defendido a formação e a educação como elementos essenciais para o desenvolvimento humano integral, o fortalecimento do pensamento crítico, a transmissão da fé e a preparação das novas gerações para os desafios do futuro.

Também em dezembro, ele lançou uma reflexão sobre o lugar do ser humano na era digital ao questionar: “O que significa ser humano nesta época?”. Em seguida, respondeu: “O ser humano é chamado a ser colaborador na obra da criação, não um simples consumidor passivo de conteúdos produzidos por uma tecnologia artificial. A nossa dignidade reside na capacidade de refletir, de escolher livremente, de amar de maneira gratuita e de entrar em relação autêntica com o outro”.

1 ano de pontificado: entre continuidade e novidade

Ao Correio, Vicente Paulo Alves, doutor em Ciências da Religião e professor do curso de Teologia da Universidade Católica de Brasília (UCB), destaca que o primeiro ano de pontificado de Leão XIV foi marcado por uma combinação de continuidade e novidade.

"De um lado, Leão XIV manteve elementos centrais do legado de Papa Francisco: preocupação com os pobres, defesa dos migrantes, crítica à cultura do descarte, promoção do diálogo e atenção às periferias humanas e geográficas. De outro, começou a imprimir uma identidade própria, mais vinculada à tradição intelectual da Igreja e à Doutrina Social Católica", cita.

O especialista também frisa que o pontificado não se organizou em torno de debates eclesiásticos internos, mas em torno de grandes desafios globais, incluindo guerras e conflitos internacionais; crise da governança mundial; refugiados e deslocamentos forçados; impactos da inteligência artificial; futuro do trabalho humano; educação para a paz; e fortalecimento do multilateralismo.



Sobre os próximos anos do pontificado de Leão XIV, Vicente Paulo Alves avalia que serão marcados por três principais frentes:

Uma nova etapa da Doutrina Social da Igreja: Assim como Leão XIII respondeu à Revolução Industrial; João XXIII respondeu à Guerra Fria; Paulo VI respondeu ao desenvolvimento desigual; João Paulo II respondeu ao comunismo; e Francisco respondeu à crise socioambiental, Leão XIV parece querer responder à revolução digital.

Forte atuação diplomática internacional: O Vaticano deverá continuar atuando como mediador moral em conflitos internacionais. Em um cenário marcado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, pelas tensões entre Estados Unidos e Irã, pela instabilidade no Oriente Médio, pela expansão das crises migratórias e pelo aumento dos gastos militares, Leão XIV tende a insistir na diplomacia, no multilateralismo e na solução negociada dos conflitos. Ele parece compreender que a Igreja Católica talvez seja uma das poucas instituições globais capazes de dialogar simultaneamente com Ocidente, Oriente, Norte e Sul Global.

Centralidade da dignidade humana: O tema que unifica todos os demais é a dignidade da pessoa humana. Quando fala de refugiados, trabalho, pobreza, educação, inteligência artificial e guerra, Leão XIV retorna sempre à mesma pergunta: como proteger a pessoa humana diante das forças econômicas, tecnológicas e políticas que tendem a transformá-la em objeto?

Os arquivos dos discursos e homilias do papa Leão XIV analisados pelo Correio podem ser acessados na íntegra neste link.