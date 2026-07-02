Bombeiros de MG relatam desafios em missão de resgate após terremotos

Cauê Siwek*

O Corpo Brasileiro Militar de Minas Gerais (CPMMG) segue em missão internacional para resgatar vítimas sob os escombros causados pelos terremotos na Venezuela. O número de mortos chega a 2.295, segundo a última atualização oficial divulgada nesta quarta-feira (1/7) pelo governo do país.

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Os 31 militares mineiros têm enfrentado uma rotina de alto risco durante as buscas por vítimas ou sobreviventes. No oitavo dia de operações após os terremotos que atingiram a Venezuela, as equipes de busca integradas por bombeiros de Minas Gerais e São Paulo enfrentam desafios.

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Segundo o Tenente-coronel Josias Soares, os profissionais trabalham nesta quinta-feira (2/7) para acessar uma área específica do subsolo, onde cães farejadores e equipamentos tecnológicos de detecção de vida indicaram a provável localização de uma vítima. Eles explica que o uso dessas ferramentas especializadas é fundamental para guiar as escavações e as tentativas de acesso das equipes brasileiras em meio aos cenários complexos deixados pela tragédia.

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