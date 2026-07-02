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TRAGÉDIA NA VENEZUELA

Miss venezuelana é encontrada morta sob escombros após terremotos

Localização dos corpos encerrou dias de buscas que mobilizaram familiares, equipes de resgate e milhares de pessoas que acompanharam o caso

A modelo e miss venezuelana Skarlent Rodríguez foi encontrada morta junto com o namorado - (crédito: Reprodução/ Instagram/ @skarlentrodriguez)
A modelo e miss venezuelana Skarlent Rodríguez foi encontrada morta junto com o namorado - (crédito: Reprodução/ Instagram/ @skarlentrodriguez)

A modelo e miss venezuelana Skarlent Rodríguez e o namorado dela, José Castro, foram encontrados mortos sob os escombros de um edifício que desabou durante o terremoto que atingiu a Venezuela. O casal estava no apartamento onde morava, em Catia La Mar, no Estado de La Guaira, uma das regiões mais devastadas pelos tremores, e era procurado desde o desastre.

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A localização dos corpos encerrou dias de buscas que mobilizaram familiares, equipes de resgate e milhares de pessoas que acompanharam o caso. A morte dos dois foi confirmada pela família em uma campanha de arrecadação criada na plataforma de financiamento coletivo GoFundMe para custear as despesas com os funerais.

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Na descrição da campanha, os familiares agradeceram o apoio recebido durante as buscas, incluindo o trabalho de voluntários e a mobilização de pessoas que ajudaram a divulgar o desaparecimento do casal.

"Infelizmente, em 29 de junho de 2026, ambos foram encontrados sem vida... um ao lado do outro, juntos até o fim", escreveram.

Segundo a família, os custos das operações de busca e da retirada dos corpos dos escombros se somaram às despesas com os funerais. A situação financeira também foi agravada pelas perdas provocadas pelo terremoto.

Os parentes de José perderam quatro familiares na tragédia, o pai, a avó, um tio e uma tia, enquanto a família de Skarlent afirma que não conseguiu retomar o trabalho desde o desaparecimento da jovem.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 02/07/2026 08:39
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