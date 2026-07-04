6 fatos para conhecer Cabo Verde, o país do time mais apaixonante da Copa

Cidade Velha, fundada em 1462 na ilha de Santiago, foi a primeira cidade colonial europeia nos trópicos e a antiga capital de Cabo Verde. Preserva fortalezas, igrejas e uma praça principal do século XVI, e é Patrimônio Mundial da UNESCO - (crédito: Getty Images)

Até poucas semanas atrás, Cabo Verde era conhecido por muitos brasileiros apenas como um pequeno arquipélago africano de praias paradisíacas e língua portuguesa.

Agora, o país de pouco mais de meio milhão de habitantes — população semelhante à de Florianópolis — se tornou uma das grandes histórias da Copa do Mundo de 2026.

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Apesar de ter sido eliminada na noite desta sexta-feira (3/7), em uma partida emocionante contra a Argentina, a seleção cabo-verdiana saiu de campo sob aplausos e com uma campanha histórica na bagagem.

Estreante em Copas do Mundo, o time africano não apenas competiu de igual para igual com a atual campeã mundial, como também levou o duelo à prorrogação e protagonizou uma das maiores surpresas do torneio.

Apelidada de "Tubarões Azuis", Cabo Verde chamou a atenção logo na estreia ao arrancar um empate sem gols com a Espanha, atual campeã da Europa.

Na segunda rodada, outro resultado heróico contra o tradicionalíssimo Uruguai, um empate em 2 a 2.

No confronto com a Arábia Saudita, o país repetiu o empate em 0 a 0 e terminou a fase de grupos sem perder nenhum jogo.

Seu goleiro de 40 anos, Vozinha, virou herói nacional, emocionou torcedores ao chorar após a partida e se transformou em um fenômeno das redes sociais.

Mas o interesse despertado por Cabo Verde vai além do futebol. Localizado a cerca de 600 quilômetros da costa oeste da África, esse pequeno país insular tem uma história singular: foi um importante entreposto do tráfico transatlântico de escravizados, possui uma das democracias mais estáveis do continente africano, não tem rios permanentes nem fontes naturais significativas de água doce e é o berço da morna, gênero musical eternizado pela cantora Cesária Évora.

O país também é muito lembrado pela cultura que valoriza a união, o orgulho nacional e a solidariedade do povo das ilhas e da sua vasta diáspora, características celebradas pela famosa expressão "Nu sta djunto, Kabu Verdi".

Em crioulo cabo-verdiano, a frase significa "Estamos juntos, Cabo Verde", e vem sendo usada pelos torcedores locais — e simpatizantes do futebol ao redor do mundo — para apoiar o time.

Reunimos seis fatos que ajudam a entender por que Cabo Verde, o azarão simpático desta Copa, conquistou a imaginação do mundo.

1. Era habitado apenas por morcegos até a chegada de Portugal

Getty Images Cidade Velha, fundada em 1462 na ilha de Santiago, foi a primeira cidade colonial europeia nos trópicos e a antiga capital de Cabo Verde. Preserva fortalezas, igrejas e uma praça principal do século XVI, e é Patrimônio Mundial da UNESCO

Com uma superfície total de 4 mil quilometros quadrados, Cabo Verde é formado por dez ilhas, das quais nove são habitadas.

Sua única espécie endêmica de mamífero é o morcego-de-orelhas-cinzentas, que durante muito tempo dominou o arquipélago sem conviver com outros mamíferos até a chegada dos primeiros humanos, no século XV.

Após desembarcarem em 1456, segundo registros históricos, os portugueses fundaram Ribeira Grande, na ilha de Santiago. Hoje, a cidade se chama Cidade Velha e fica a poucos quilômetros de Praia, a capital e cidade mais populosa do país.

Portugal deu às ilhas o nome de Cabo Verde em referência ao ponto mais próximo do continente africano: a península homônima onde hoje está localizada Dakar, capital do Senegal.

O arquipélago se divide em dois grupos:

Ilhas de Barlavento: Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boa Vista.

Ilhas de Sotavento: Maio, Santiago, Fogo e Brava.

Dessas, apenas Santa Luzia permanece desabitada e constitui uma reserva natural.

BBC Santiago, a ilha onde fica a capital Praia, concentra aproximadamente metade da população do país

2. Foi um importante entreposto do tráfico de escravizados entre África e América

Por sua posição estratégica entre a África e a América, Cabo Verde se consolidou, no século XVI, como um dos principais centros do tráfico transatlântico de escravizados, atividade que perdurou por mais de 300 anos.

Estima-se que cerca de 3 mil escravizados vindos do continente africano fossem vendidos anualmente em Cabo Verde com destino à Europa e às Américas.

Alguns permaneceram no arquipélago, trabalhando nas minas de sal e nas primeiras plantações de algodão voltadas para Portugal.

A herança da escravidão marcou profundamente a demografia do país. A população é majoritariamente mestiça, resultado da mistura entre africanos e europeus — sobretudo portugueses —, algo confirmado por estudos genéticos.

Getty Images Habitantes de Cabo Verde, segundo uma ilustração de 1856

Embora o idioma oficial seja o português, os habitantes também falam o crioulo cabo-verdiano, uma mistura do português com línguas africanas, que possui nove variantes, uma para cada ilha habitada.

A influência colonial também se reflete na religião: 72,5% da população é católica, segundo o anuário The World Factbook, da CIA.

3. Tem apenas 500 mil habitantes, menos da metade do número de turistas que recebe por ano

A grande distância entre as ilhas, o território reduzido — menor que um quinto da área de El Salvador, o menor país da América Latina — e o fato de apenas cerca de 11% da superfície ser cultivável, em meio a extensas áreas de rocha vulcânica, limitaram o crescimento populacional de Cabo Verde ao longo dos últimos cinco séculos e meio.

O Banco Mundial estimou a população em 524 mil habitantes em 2024.

Isso representa menos da metade dos 1,2 milhão de turistas que visitaram o arquipélago no mesmo ano, segundo dados oficiais.

Getty Images Cada vez mais turistas visitam Cabo Verde anualmente em busca de sol e praias, entre outras atrações

O turismo é, de fato, o principal motor da economia cabo-verdiana, representando aproximadamente um quarto do Produto Interno Bruto (PIB), segundo diversas fontes, incluindo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

Os cabo-verdianos que vivem fora do país também superam os que vivem no arquipélago. O governo estimou em 2023 uma diáspora de cerca de 2 milhões de pessoas, principalmente em Portugal e nos Estados Unidos, embora esse número seja debatido por falta de estudos mais abrangentes.

4. É uma das democracias mais estáveis da África

Portugal transformou Cabo Verde de colônia em província ultramarina em 1951, mas a mudança não satisfez as crescentes aspirações por autonomia dos cabo-verdianos.

Nas décadas de 1950 e 1960, líderes como Amílcar Cabral uniram-se à luta de independência da Guiné-Bissau em uma guerra sangrenta contra Portugal.

O processo culminou com a independência de Cabo Verde, em 5 de julho de 1975.

Getty Images Para assinalar o centenário do nascimento de Amílcar Cabral (1924-73) em setembro de 2024, realizou-se em Lisboa uma marcha de cabo-verdianos contra o racismo e os vestígios coloniais.

O país viveu sob um sistema de partido único até 1990, quando surgiu o Movimento para a Democracia (MPD), abrindo caminho para o multipartidarismo e para as primeiras eleições democráticas em janeiro de 1991.

Desde então, Cabo Verde mantém uma vida política pacífica e estável, com alternância de poder e instituições consolidadas, incluindo presidente eleito, primeiro-ministro, Assembleia Nacional e Supremo Tribunal de Justiça.

Essa alternância foi reforçada em 2021, quando o atual presidente, José Maria Neves, de centro-esquerda, venceu as eleições após uma década de governo do MPD, partido de centro-direita.

5. Não possui rios nem fontes de água doce, mas abriga um vulcão ativo

Com clima extremamente seco, Cabo Verde não possui rios, lagos ou fontes significativas de água doce.

Toda a água potável distribuída às residências vem de usinas de dessalinização.

As chuvas são escassas e as secas, frequentes, podendo durar anos, o que afeta a agricultura e já provocou crises alimentares no passado.

As ilhas, formadas por atividade vulcânica, apresentam paisagens áridas e acidentadas.

Algumas são planas e cobertas por dunas, como Sal, Boa Vista e Maio. Outras se destacam pelos penhascos e relevos montanhosos, como Santo Antão e São Nicolau.

O ponto mais alto do país é o Pico do Fogo, com 2.829 metros de altitude.

Trata-se do único vulcão ativo do arquipélago.

Getty Images O Pico do Fogo registrou 28 erupções desde o século XV

Sua erupção mais recente, a mais longa em dois séculos e meio, ocorreu entre novembro de 2014 e fevereiro de 2015.

Ela destruiu vilarejos inteiros, obrigou a evacuação de cerca de mil pessoas e provocou prejuízos superiores a US$ 50 milhões.

6. Possui gêneros musicais próprios: a morna de Cesária Évora e o funaná

Getty Images Cesária Évora é a artista mais reconhecida da história de Cabo Verde

A música faz parte da vida cotidiana em Cabo Verde e está presente tanto em festas populares quanto em celebrações familiares.

O gênero mais representativo é a morna, reconhecida pela UNESCO em 2019 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Com ritmo lento e tom melancólico, a morna expressa a saudade — da terra natal ou de pessoas queridas —, especialmente entre os cabo-verdianos que vivem no exterior.

Sua instrumentação inclui violão, cavaquinho, violino e percussão leve.

A grande embaixadora da morna foi a cantora Cesária Évora (1941-2011), que levou o gênero aos principais palcos do mundo.

O outro grande gênero musical de Cabo Verde é o funaná, caracterizado por um ritmo rápido e dançante, marcado pelo acordeão e pelo ferrinho.