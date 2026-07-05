Fogos de artifício, aviões e onda de calor: como EUA comemoraram aniversário de 250 anos

O comício, que contou com a presença de Trump e da primeira-dama Melania Trump, foi adiado por causa das tempestades - (crédito: Reuters)

Os Estados Unidos comemoraram seu 250º aniversário com fogos de artifício e aviões, mas as celebrações em todo o país foram influenciadas por condições climáticas extremas.

"O sonho americano está de volta", disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a uma multidão entusiasmada durante um comício realizado no National Mall, em Washington, antes do que ele descreveu como a maior queima de fogos de artifício do mundo.

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O feriado federal de 4 de julho comemora a assinatura da Declaração de Independência pelas 13 colônias dos EUA em 1776, que pôs fim ao domínio britânico.

Apesar das comemorações, Trump foi criticado por se colocar no centro do evento e por politizar as celebrações.

O discurso do presidente, que terminou pouco antes da meia-noite, no horário local, abordou temas políticos como a rejeição do comunismo, seu apoio ao Save America Act [projeto de lei que pretende modificar algumas regras eleitorais no pais] e o direito de portar armas.

"Viva a causa da independência", disse Trump.

"Que ela reine para sempre e sempre e sempre. Estaremos sempre no topo, nunca deixaremos nosso país cair, seremos sempre os melhores."

Reuters O comício, que contou com a presença de Trump e da primeira-dama Melania Trump, foi adiado por causa das tempestades

Ao encerrar o discurso, Trump chamou o momento de "apenas o alvorecer da era de ouro da América", cujo destino está "escrito por Deus".

As comemorações em Washington D.C. foram adiadas devido a uma tempestade, que forçou a evacuação do National Mall no início da noite.

Os visitantes que compareceram ao evento foram orientados a procurar abrigo temporário em prédios próximos.

Após a tempestade, as festividades recomeçaram, e incluíram uma apresentação aérea com o novo Air Force One, o avião presidencial, e um concerto com orquestra.

O grande final — o espetáculo de fogos de artifício — terminou por volta da 1h da manhã, no horário local.

A pequena multidão no Capitólio aplaudiu antes de se dirigir rapidamente para as saídas, quando começou a garoar.

Pessoas vieram de todo os EUA para participar das comemorações. Foi o caso de Tammy Wapshott, que veio da Carolina do Sul e planejava a viagem a Washington D.C. desde novembro do ano passado.

Ela disse à BBC que tinha vindo para celebrar "o melhor país do mundo", onde todos eram "livres para fazer o que quisessem".

Cerca de 400 membros do grupo nacionalista branco Patriot Front foram vistos carregando bandeiras dos EUA enquanto marchavam em uníssono pelas ruas da capital.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram os membros mascarados e uniformizados marchando perto do Capitólio e da Union Station, o principal terminal ferroviário de passageiros da cidade.

Reuters Condições climáticas extremas causaram transtornos nas comemorações do 4 de julho. Pessoas tiveram que buscar abrigo antes do comício de Trump em Washington D.C.

Shows, cachorro-quente e cerimônias de naturalização

As acusações de que Trump politizou o aniversário de 250 anos dos EUA surgiram a partir do lançamento do Freedom 250, um comitê de eventos financiado pela iniciativa privada para competir com a comissão America 250, estabelecida pelo Congresso dos EUA.

Como parte das comemorações bipartidárias do aniversário de 250 anos da América, comunidades em todo o país participaram da "Festa de Rua da América" e organizaram encontros locais.

Músicos como Ne-Yo, Mary J. Blige, The Smashing Pumpkins, Chaka Khan, Christina Aguilera e Will Smith se apresentaram por todo o país.

Na quinta-feira (2/7), membros do Congresso se reuniram no "berço da América", o local onde a Declaração foi assinada em 1776, no Independence Hall, que fica na Filadélfia.

EPA Fogos de artifício foram lançados por todo o país, inclusive sobre a Ponte do Brooklyn, na cidade de Nova York

Reuters Joey Chestnut venceu o Concurso Internacional de Comedores de Cachorro-Quente de 2026 na cidade de Nova York.

Os organizadores do America 250 também enterraram uma cápsula do tempo, que deverá ser aberta daqui a 200 anos.

A cápsula tem uma garrafa de Coca-Cola, uma cópia assinada da Constituição e artefatos dos 50 Estados e territórios dos EUA.

Em Mount Vernon, na Virgínia — a propriedade do primeiro presidente dos EUA, George Washington — uma cerimônia de naturalização acolheu 150 pessoas de 50 países como cidadãos americanos.

A cidade de Nova York sediou seu concurso anual de quem come mais cachorro-quente, uma tradição que acontece desde 1972.

Na edição de 2026, Joey Chestnut conquistou seu 18º título. Chestnut devorou 66 cachorros-quentes em 10 minutos, segundo a CBS, parceira da BBC nos Estados Unidos.

Na competição feminina, Miki Sudo comeu 38 cachorros-quentes, e conquistou seu 12º título.

Chris Cornell, que viajou de Maryland até a capital, rejeitou a ideia de que as comemorações do 250º aniversário dos EUA tivessem se tornado políticas.

"Estamos todos aqui apenas para celebrar o nosso país", disse ele.

EPA Caças F-22 Raptor escoltaram a nova versão do Air Force One sobre o National Mall como parte das comemorações do 4 de julho

Ondas de calor e cortes de energia

Alguns eventos relacionados ao Dia da Independência foram cancelados ou temporariamente suspensos devido ao calor intenso na costa leste dos EUA nesta semana.

O desfile do Dia da Independência organizado pelo Serviço Nacional de Parques em Washington D.C. foi cancelado na sexta-feira (3/7), e outras comemorações também foram suspensas em Nova Jersey, Pensilvânia, Maryland e Colorado.

Washington D.C. registrou temperaturas de 37°C no sábado, quando as principais comemorações começaram.

Algumas das temperaturas mais altas registradas no sábado incluíram 41°C em Nova Jersey e 38°C em Delaware.

Cerca de 750 mil propriedades em Wisconsin, Michigan, Illinois, Pensilvânia, Ohio, Nova York e Nova Jersey ficaram sem energia por causa a condições climáticas extremas, de acordo com o site Power Outage.

A empresa de energia DTE informou que as condições climáticas severas, com ventos superiores a 97 km/h na noite de sexta-feira (3/7) em Michigan, deixaram mais de 350 mil residências sem energia no estado.

Ex-presidentes falaram sobre a comemoração

Os quatro ex-presidentes americanos ainda vivos compartilharam mensagens para marcar o aniversário de 250.

Joe Biden lembrou o princípio da Declaração de Independência de que todas as pessoas foram criadas iguais.

"Escolhemos esse caminho há 250 anos, mas foi aí que o trabalho começou, não onde terminou", disse ele, acrescentando que a promessa da nação de igualdade para todos era um trabalho em andamento.

O primeiro presidente negro do país, Barack Obama, compartilhou novamente trechos de um discurso recente que fez na inauguração de seu museu presidencial em junho, quando disse que "cada geração deve assumir o trabalho inacabado da anterior e levá-lo adiante".

O 43º presidente americano, George W. Bush, disse: "Os próximos 250 anos exigem que os americanos sejam cidadãos, não espectadores."

Enquanto isso, seu antecessor, Bill Clinton, aproveitou o momento para comentar sobre a política americana atual.

"Hoje, celebramos este marco em meio a outro período de profunda divisão, renovadas dúvidas sobre o futuro da América e seu papel no mundo, e sérias ameaças às nossas próprias instituições e à nossa democracia", disse ele.

*Com reportagem de Kwasi Asiedu

Usamos inteligência artificial para traduzir esta reportagem, originalmente escrita em inglês. O texto foi revisado por um jornalista da BBC antes da publicação. Saiba mais aqui sobre como a BBC está usando a inteligência artificial.