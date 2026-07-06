Trump volta a atacar Meloni às vésperas de reunião da Otan

Em junho, Donald Trump já havia provocado Giorgia Meloni ao afirmar que a premiê implorou por uma foto ao seu lado - (crédito: Divulgação/Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a provocar a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, neste domingo (5/7).

O republicano, que vem fazendo uma séries de ataques à premiê italiana nas últimas semanas, postou em sua rede Truth Social uma imagem manipulada em que Meloni aparece o observando como se o estivesse adorando.

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Na foto, ele usou a frase: "Medida protetiva necessária."

A primeira-ministra não comentou a publicação do presidente norte-americano. Ao serem questionados a respeito do acontecido, ministros da Itália também evitaram fazer coro contra Trump.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani minimizou a repercussão da mensagem que estampou as capas dos principais jornais italianos nesta segunda-feira. Em entrevista ao canal Sky TG24, afirmou que o conteúdo "dispensa comentários".

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Segundo Tajani, o governo italiano já havia decidido não reagir a esse tipo de manifestação.

"Desde o começo deixamos claro que não responderíamos a declarações desse tipo. Agora, é hora de tratar de outros assuntos."

O chanceler também ressaltou que a parceria entre a Europa e os Estados Unidos é construída sobre bases mais amplas do que posicionamentos ou declarações isoladas.

Além dele, também comentou brevemente o tópico o ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto.

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Crosetto, que acompanhará a primeira-ministra na terça (7/7) e na quarta-feira (8/7) durante reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Ancara, afirmou que "o importante é manter a unidade da Aliança Atlântica e do mundo ocidental".

Episódios anteriores

Giorgia Meloni já havia sido alvo de ataques nas redes sociais por parte do presidente Donald Trump anteriormente.

Emn junho deste ano, Trump declarou, sem apresentar quaisquer provas, que a líder da extrema direita italiana havia implorado para tirar uma foto com ele durante reunião do G7.

À época, Meloni negou ter "suplicado" por um registro ao lado do chefe de Estado americano.

Com informações da AFP.