Norueguesa desaparecida após jogo contra o Brasil é encontrada morta

Inicialmente, familiares e autoridades acreditavam que ela pudesse ter sido vítima de um sequestro - (crédito: Reprodução)

Uma adolescente norueguesa de 17 anos, identificada apenas como Nikoline, foi encontrada morta na madrugada de segunda-feira (6/7), horas após ser dada como desaparecida na região de Marbella, no sul da Espanha. A jovem havia saído para comemorar a vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil na Copa do Mundo e foi vista pela última vez em uma casa noturna em Puerto Banús.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Sur, da região de Málaga, a adolescente desapareceu após uma noite de encontros com amigos e festas na Costa del Sol. Inicialmente, familiares e autoridades acreditavam que ela pudesse ter sido vítima de um sequestro. No entanto, as investigações revelaram que Nikoline morreu após ser atropelada em uma rodovia da região.

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A última aparição confirmada da jovem ocorreu na casa noturna Funky Buddha, em Puerto Banús, um dos principais pontos turísticos e de entretenimento da região de Marbella. De acordo com o relato da mãe, Nikoline e um grupo de amigos se encontraram em um bar na área de Calahonda por volta da 1h da manhã. Em seguida, o grupo utilizou um carro por aplicativo para chegar ao centro histórico de Marbella, onde se reuniu com outros jovens noruegueses antes de seguir para a balada.

Local onde ocorreu o acidente com Nikoline (foto: Reprodução/Google Street View)

A mãe informou que, entre 3h e 4h da madrugada, uma amiga da adolescente foi ao banheiro da casa noturna. Quando retornou, Nikoline já não estava mais no local. Preocupada com a falta de contato da filha, a família acionou as autoridades e iniciou uma campanha nas redes sociais em busca de informações. Em um dos apelos, a mãe destacou que a jovem costumava manter contato frequente quando ficava fora até tarde.

A família fez um mobilização pelas redes sociais em busca de notícias sobre Nikoline (foto: Reprodução)

Corpo foi encontrado próximo a Marbella

As investigações apontaram que a adolescente morreu pouco antes das 5h30 da manhã após ser atropelada na rodovia A7, nas proximidades de Cala de Mijas, região próxima a Marbella.

Uma testemunha acionou os serviços de emergência após relatar que uma mulher havia sido atingida por um caminhão. Segundo os relatos iniciais, o motorista deixou o local após o acidente.

A polícia confirmou a identidade da vítima durante as apurações relacionadas ao desaparecimento. Como Nikoline não portava documentos de identificação, a confirmação ocorreu após o cruzamento de informações reunidas pelos investigadores.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre como a adolescente chegou à margem da rodovia nem o que aconteceu entre sua saída da casa noturna e o momento do atropelamento. A investigação segue em andamento. Os policiais trabalham para reconstruir os últimos movimentos da jovem e esclarecer as circunstâncias que a levaram até a rodovia.

As autoridades também procuram o motorista envolvido no atropelamento. Não foram divulgadas informações sobre a identidade do condutor nem sobre possíveis testemunhas adicionais. O caso ganhou grande repercussão tanto na Espanha quanto na Noruega, especialmente após a ampla mobilização nas redes sociais durante as buscas pela adolescente.

Nikoline tinha viagem de retorno para a Noruega programada para a própria segunda-feira, dia em que seu desaparecimento foi comunicado às autoridades.