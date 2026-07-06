Turista norueguesa de 17 anos desaparece após comemorar vitória na Copa

A jovem norueguesa tem 1,75 m de altura, é loira e usava um vestido longo rosa quando desapareceu - (crédito: Reprodução)

Uma turista norueguesa desapareceu na Espanha após comemorar a vitória de seu país sobre o Brasil por 2 a 1, na Copa do Mundo, neste domingo (5/7).

A adolescente de 17 anos, identificada apenas como Nikoline, foi vista pela última vez na casa noturna Funky Buddha, localizada no balneário de Puerto Banús, em Nueva Andalucía, enquanto celebrava o triunfo da equipe da Noruega.



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"Minha filha Nikoline não voltou para casa desde o jogo de futebol de ontem. Ela foi vista pela última vez no Funky Buddha, em Puerto Banús, com outros jovens noruegueses", declarou a mãe da jovem. "Ela tem 1,75 m de altura, é loira (com cabelo descolorido) e usava um vestido longo rosa com estampa árabe", acrescentou.

A jovem deveria retornar à Noruega nesta segunda-feira (6/7) (foto: Reprodução)

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Conforme reportado pelo jornal espanhol SUR, a mãe de Nikoline informou que a turista e um grupo de amigos se encontraram em um bar na região de Calahonda em torno de 1h. Eles então chamaram um carro por aplicativo para o centro histórico de Marbella, onde encontraram com outra turma de norueguesas antes de seguir para a balada em Puerto Banús.

Segundo a mãe da adolescente, entre 3h e 4h da madrugada de segunda-feira (6/7), uma amiga de Nikoline foi ao banheiro do local e, ao voltar, a jovem já havia desaparecido. O retorno da turista para a Noruega estava previsto para esta segunda-feira (6).



A imprensa espanhola informou que a polícia local trabalha junto à SOS Desaparecidos, rede nacional de pessoas desaparecidas a Espanha, para organizar buscas e apelos ao público.