EUA fazem novos ataques ao Irã após Trump decretar fim da trégua

Donald Trump fala durante o encontro de líderes da aliança ocidental, no complexo presidencial Bestepe, em Ancara - (crédito: Saul Loeb/AFP)

Os Estados Unidos realizaram na tarde desta quarta-feira (8/7) mais uma rodada de ataques aéreos contra o Irã "para reduzir ainda mais sua capacidade de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz", anunciou nas redes sociais o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

"Os Estados Unidos responsabilizam o Irã pela recente agressão injustificada contra navios mercantes e tripulações civis que navegam livremente em uma via navegável internacional vital", afirmou o comando militar em comunicado. Segundo a agência iraniana Fars, explosões foram registradas nas proximidades das cidades costeiras de Bandar Abbas e Sirik.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia informado nesta manhã que novos ataques seriam realizados pouco antes da reunião de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), realizada em Ancara, na Turquia. Horas depois, os bombardeios foram confirmados pelo Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

Além disso, ainda na manhã desta quarta-feira, Trump declarou que o acordo de cessar-fogo firmado entre Washington e Teerã em junho estava encerrado e afirmou que não pretende retomar as negociações com o governo iraniano. O presidente também voltou a mencionar a possibilidade de restabelecer o bloqueio naval no Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo.

Na terça-feira (7/7), Trump revelou que as forças americanas haviam atacado a Ilha de Kharg, responsável por aproximadamente 90% das exportações de petróleo do Irã. Apesar disso, afirmou ter determinado que os reservatórios de petróleo não fossem atingidos.

"Atacamos a ilha de Kharg ontem, e eu falei: 'Não encostem no petróleo', porque talvez tomemos a ilha e não há nada que eles possam fazer sobre isso", declarou.

Fim do acordo

O acordo entre os países começou a se desfazer após os Estados Unidos acusarem o Irã de atacar três embarcações comerciais que navegavam pelo Estreito de Ormuz. Washington classificou a ação como uma violação direta do acordo firmado em junho e respondeu com uma série de bombardeios contra instalações militares iranianas. Em resposta, Teerã lançou ataques contra bases norte-americanas no Golfo Pérsico e negou ter sido o responsável pelos incidentes envolvendo os navios, atribuindo aos EUA a responsabilidade pelo rompimento do acordo.

Entenda a escalada

28 de fevereiro — Estados Unidos e Israel iniciam uma ofensiva militar contra o Irã.

17 de junho — Washington e Teerã firmam um acordo de cessar-fogo e iniciam negociações.

Início de julho — Crescem as tensões no Estreito de Ormuz, com o Irã endurecendo o controle da navegação.

7 de julho — Os EUA acusam o Irã de atacar navios comerciais e realizam mais de 80 bombardeios contra alvos iranianos.

8 de julho — Trump declara o cessar-fogo encerrado e anuncia uma nova rodada de ataques aéreos contra o Irã.