Tripulação embriagada cancela voo e causa prejuízo de R$ 700 mil

A companhia aérea British Airways teve um prejuízo estimado em 100 mil libras (cerca de R$ 700 mil) após um voo precisar ser cancelado depois de integrantes da tripulação ficarem alcoolizados em uma festa em Barbados, no Caribe. A farra impactou 336 passageiros, que ficaram presos na capital do país, Bridgetown, até o dia seguinte.
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A informação foi divulgada pelo jornal The Telegraph. A reportagem conta que um dos tripulantes chegou a vomitar no bar do resort em que a equipe estava hospedada, outros companheiros tiveram que ser carregados após desmaiar durante a festa. Alguns hóspedes do hotel ficaram incomodados com a situação e registraram a balbúrdia causada pelos tripulantes.
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A British Airways proíbe que seus funcionários consumam bebidas alcoólicas quando puderem ser identificados. No entanto, em um dos vídeos gravados durante a festa, um tripulante chega a confessar que faz parte da companhia aérea.
Com o cancelamento do voo, a companhia aérea terá que arcar com os custos de hospedagem e transporte dos passageiros prejudicados, além dos custos operacionais para a reorganização do voo.