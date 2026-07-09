Empresa demite 35 funcionários por mensagem durante jogo da Argentina

Trinta e cinco funcionários da Metalfor, fábrica argentina de máquinas agrícolas, tiveram uma amarga surpresa pouco antes do início do jogo entre Argentina e Egito, na última terça (7/7). A empresa liberou os empregados mais cedo para assistirem a partida das oitavas de final da Copa do Mundo, e, imediatamente, os demitiu por mensagens de texto.

Muitos funcionários só perceberam a demissão no dia seguinte por estarem concentrados no jogo em que a seleção de Messi ganhou de virada, por 3x2. A empresa, sediada em Marcos Juárez, na província de Córdoba, enfrenta problemas financeiros há pelo menos um ano.

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“Dediquei toda a minha vida à empresa”, afirmou Fausto Barbero, que trabalhou durante vinte anos na Metalfor. “Devido à má gestão do conselho, eles agora se encontram nessa situação”.

Uma semana antes, a fábrica já havia iniciado procedimentos legais para a redução do quadro de funcionários. Até então, a Metalfor contava com 146 empregados registrados. A empresa ainda não se manifestou sobre as demissões.

Como foi o jogo?

A Argentina garantiu a vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 após protagonizar uma das grandes reviravoltas desta edição do Mundial. Na terça-feira (7/7), no gramado do Atlanta Stadium, eliminou o Egito ao vencer por 3 x 2, de virada, com três gols marcados em apenas 13 minutos, após sair atrás com dois tentos de desvantagem. Mesmo com superioridade estatística e dominante com a bola nos pés, a Albiceleste tinha dificuldades para conter o acelerado ritmo egípcio.

O time africano expunha o rival com a velocidade pelas pontas. Foi dessa forma em que construiu vantagem sólida no placar. Porém, não foi párea para o vigor do time sul-americano. Cristian Romero, Lionel Messi e Enzo Fernández tiraram a trupe de Lionel Scaloni do sufoco. Com estrela, paciência, garra e insistência no modelo de jogo, se aproveitaram para derrubar um já cansado time egípcio.

Com um gol e uma assistência, o camisa 10 e capitão argentino, agora, volta ao topo da artilharia do Mundial, com oito gols. A apresentação, inclusive, o tornou no primeiro a pisar em campo em 15 partidas de mata-mata de Copas do Mundo. Agora, o time sul-americano encara a Suíça no sábado (11/7)