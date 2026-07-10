BTS, Madonna, Shakira e Justin Bieber: como vai ser o 'show do intervalo' da final da Copa - (crédito: BBC Geral)

Justin Bieber se juntou à lista de estrelas que se apresentarão no intervalo da final da Copa do Mundo de 2026 no MetLife Stadium, em Nova York.

A estrela pop canadense se apresentará ao lado de Madonna, Shakira e do grupo de K-pop BTS durante o primeiro show do intervalo no estilo do Super Bowl da história do torneio, em 19 de julho.

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Gustavo Dudamel, PS22 Chorus, Coldplay e os Muppets da Vila Sésamo também se apresentarão durante o show de 11 minutos.

"A Copa do Mundo da Fifa une o mundo de uma forma que nada mais consegue", disse Bieber.

O espetáculo do intervalo do jogo da Fifa foi idealizado por Chris Martin, do Coldplay, e arrecadará fundos para o Fundo Global de Educação Cidadã da Fifa, uma iniciativa que busca angariar US$ 100 milhões para crianças em todo o mundo.

A estrela pop colombiana Shakira e o músico nigeriano Burna Boy — que estiveram entre os artistas que abriram o torneio nos três países anfitriões da América do Norte — também voltarão ao palco juntos.

O sucesso mundial Dai Dai dominou as paradas musicais e se tornou presença constante nas partidas desde o início do torneio, em 11 de junho.

A maior Copa de todos os tempos começou com 48 equipes jogando no México, no Canadá e nos Estados Unidos, mas as seleções nacionais dos três países-sede já foram eliminadas.

Oito equipes seguem na competição. As quartas de final começaram na quinta-feira (9/7), quando a França derrotou o Marrocos por 2 a 0, em Boston.

Espanha e Bélgica se enfrentam em Los Angeles nesta sexta-feira (10/07), e Noruega e Inglaterra jogam em Miami no sábado. A atual campeã mundial Argentina enfrenta a Suíça em Kansas City no sábado.

O argentino Lionel Messi lidera a corrida pela Chuteira de Ouro do torneio ao lado de Kylian Mbappé, ambos com oito gols. Ele já fez história várias vezes ao longo das últimas semanas. Ele bateu, com folga, o recorde de maior artilheiro de todas as Copas, que pertencia ao alemão Miroslav Klose, com 16 gols. Messi tem 21 ao todo.

Erling Haaland, da Noruega, tem sete gols até agora nesta Copa, e Harry Kane, da Inglaterra, seis.