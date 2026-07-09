Copa do Mundo, 29º dia: confira o jogo, horário e transmissão

França e Marrocos se enfrentam pelas quartas de final - (crédito: Darrian Traynor / AFP)

Após o primeiro dia de folga ontem, desde o início do torneio, hoje começamos oficialmente as quartas de final da Copa do Mundo 2026. Apenas um confronto marca a abertura dessa fase, França e Marrocos, que duelam às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos.

A França tenta disputar a semifinal pela terceira Copa seguida. Campeã em 2018 e vice em 2022, a seleção venceu todos os jogos que disputou nesta edição e vem embalada na expectativa de levar a taça mais uma vez.

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Já Marrocos quer repetir o sucesso da última Copa do Mundo e chegar novamente nas semifinais, mas para isso terá de passar justamente pelo seu desafio passado. A seleção marroquina já vem empilhando recordes continentais, e se tornou a primeira seleção africana a chegar por duas vezes consecutivas na fase das quartas de final.

Esse confronto promete ser emocionante e acirrado, mas apenas uma seleção avança, e enfrenta o vencedor entre Espanha e Bélgica, na sexta-feira.

França x Marrocos

Horários: 17h (horário de Brasília)

Local: Gillette Stadium, Estados Unidos

Onde assistir:

TV aberta: TV Globo

TV fechada: Sportv

Streaming: CazéTV e getv