Copa do Mundo, 29º dia: confira o jogo, horário e transmissão

Após o primeiro dia de folga ontem, desde o início do torneio, hoje começamos oficialmente as quartas de final da Copa do Mundo 2026. Apenas um confronto marca a abertura dessa fase, França e Marrocos, que duelam às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos.
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A França tenta disputar a semifinal pela terceira Copa seguida. Campeã em 2018 e vice em 2022, a seleção venceu todos os jogos que disputou nesta edição e vem embalada na expectativa de levar a taça mais uma vez.
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Já Marrocos quer repetir o sucesso da última Copa do Mundo e chegar novamente nas semifinais, mas para isso terá de passar justamente pelo seu desafio passado. A seleção marroquina já vem empilhando recordes continentais, e se tornou a primeira seleção africana a chegar por duas vezes consecutivas na fase das quartas de final.
Esse confronto promete ser emocionante e acirrado, mas apenas uma seleção avança, e enfrenta o vencedor entre Espanha e Bélgica, na sexta-feira.
França x Marrocos
Horários: 17h (horário de Brasília)
Local: Gillette Stadium, Estados Unidos
Onde assistir:
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TV aberta: TV Globo
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TV fechada: Sportv
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Streaming: CazéTV e getv
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