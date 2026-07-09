InícioEsportes
Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo, 29º dia: confira o jogo, horário e transmissão

Chegamos oficialmente as quartas de final da Copa do Mundo 2026, com confronto entre França e Marrocos

França e Marrocos se enfrentam pelas quartas de final - (crédito: Darrian Traynor / AFP)
França e Marrocos se enfrentam pelas quartas de final - (crédito: Darrian Traynor / AFP)

Após o primeiro dia de folga ontem, desde o início do torneio, hoje começamos oficialmente as quartas de final da Copa do Mundo 2026. Apenas um confronto marca a abertura dessa fase, França e Marrocos, que duelam às 17h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A França tenta disputar a semifinal pela terceira Copa seguida. Campeã em 2018 e vice em 2022, a seleção venceu todos os jogos que disputou nesta edição e vem embalada na expectativa de levar a taça mais uma vez. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Já Marrocos quer repetir o sucesso da última Copa do Mundo e chegar novamente nas semifinais, mas para isso terá de passar justamente pelo seu desafio passado. A seleção marroquina já vem empilhando recordes continentais, e se tornou a primeira seleção africana a chegar por duas vezes consecutivas na fase das quartas de final. 

Esse confronto promete ser emocionante e acirrado, mas apenas uma seleção avança, e enfrenta o vencedor entre Espanha e Bélgica, na sexta-feira. 

França x Marrocos 

Horários: 17h (horário de Brasília) 

Local: Gillette Stadium, Estados Unidos

Onde assistir: 

  • TV aberta: TV Globo 

  • TV fechada: Sportv

  • Streaming: CazéTV e getv 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 09/07/2026 09:13 / atualizado em 09/07/2026 09:16
SIGA
x