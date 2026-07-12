Morre aos 71 anos o senador Lindsey Graham, um dos principais aliados de Trump

Segundo a nota, o senador morreu em decorrência de "uma doença breve e repentina" - (crédito: Jim WATSON / AFP)

O senador americano Lindsey Graham, republicano da Carolina do Sul e um dos principais aliados do presidente Donald Trump no Congresso, morreu no sábado (11), aos 71 anos. A informação foi divulgada pelo gabinete do parlamentar em comunicado publicado na conta oficial de Graham na rede social X.

Segundo a nota, o senador morreu em decorrência de "uma doença breve e repentina". O comunicado ainda afirma que a "família do senador Graham agradece as orações neste momento e pede privacidade durante este período tão difícil".

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Nos últimos anos, consolidou-se como um dos principais aliados de Trump no Congresso, apoiando pautas centrais da agenda do presidente. Em publicação na Truth Social, Trump lamentou a morte do senador. "O senador Lindsey Graham, uma das melhores pessoas e um dos melhores senadores que eu já conheci, morreu! Ele estava sempre trabalhando e era um verdadeiro patriota americano. Lindsey fará muita falta!!!", escreveu.

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Na política externa, Graham era um dos mais destacados defensores de Israel no Congresso e apoiava uma posição mais dura dos Estados Unidos em relação ao Irã. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o senador "entendeu que a segurança de Israel e dos Estados Unidos é inseparável" e disse que o país perdeu "um de seus maiores amigos". O presidente israelense, Isaac Herzog, também prestou homenagem ao parlamentar.

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Graham foi eleito para a Câmara dos Representantes em 1994 e chegou ao Senado em 2002. Foi reeleito em 2008, 2014 e 2020. Ao longo da carreira, presidiu o Comitê de Orçamento do Senado e exerceu influência em temas de política externa e defesa.



*Com informações da AFP