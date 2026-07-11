Vídeo revela OVNI em alta velocidade observado por militares dos EUA

O registro foi encaminhado em 2022 pela Força-Tarefa de Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPTF), da Marinha dos Estados Unidos, ao Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios (AARO) - (crédito: Divulgação/Departamento de Guerra dos EUA)

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou na sexta-feira (10/6) um novo lote de arquivos desclassificados sobre Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAP, na sigla em inglês) que integra uma iniciativa determinada pelo presidente Donald Trump. A nova leva de documentos reúne um dos maiores conjuntos de vídeos já publicados pelo governo americano sobre ocorrências classificadas como UAPs.

Entre os materiais liberados está um vídeo de 21 segundos gravado em 2015 no leste dos Estados Unidos. As imagens, provavelmente registradas por um sensor infravermelho instalado em uma plataforma militar americana, mostram um objeto em alta velocidade, segundo a documentação oficial.

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O registro foi encaminhado em 2022 pela Força-Tarefa de Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPTF), da Marinha dos Estados Unidos, ao Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios (AARO), responsável por investigar relatos desse tipo.

De acordo com o governo americano, o vídeo havia sido alterado digitalmente antes de ser enviado à UAPTF. Os documentos também informam que, na época em que as imagens foram registradas e reportadas, não existiam procedimentos formais para o tratamento e armazenamento de dados relacionados a fenômenos aéreos não identificados.

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A publicação dos arquivos atende a uma diretriz anunciada por Trump em fevereiro de 2026 na rede social Truth Social. Na ocasião, o presidente determinou a abertura gradual de documentos governamentais relacionados a OVNIs e a alegações sobre vida extraterrestre.

A divulgação faz parte do Pursue (Sistema Presidencial de Abertura e Relatório para Encontros com UAPs), programa criado neste ano e coordenado pelo Departamento de Defesa com apoio do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional (ODNI). Este é o quarto lote de arquivos divulgado desde o início da iniciativa e um dos mais extensos em quantidade de vídeos disponibilizados ao público.