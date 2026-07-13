Lula acusa EUA de "pirataria" por anunciar que cobrará taxa em Ormuz

13.07.2026 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante An..ncio .. imprensa, no Instituto Mau.. de Tecnologia (IMT), em S..o Caetano do Sul - SP...Foto: Ricardo Stuckert - (crédito: Ricardo Stuckert /PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (13/7) que os Estados Unidos se tornarão um país "pirata" caso cobrem uma taxa dos navios que transitarem pelo Estreito de Ormuz, como anunciou o presidente norte-americano, Donald Trump.

Após a recente intensificação das hostilidades com o Irã, Trump anunciou que seu governo restabelecerá o bloqueio naval aos portos de Teerã no estreito e cobrará uma taxa de 20% sobre toda a carga transportada, em troca da proteção oferecida aos navios que utilizarem essa rota marítima.

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O bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde antes da guerra passava cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito comercializados no mundo, fez com que os preços do petróleo voltassem a disparar.

"Hoje, tem um tuíte do presidente Trump, dizendo que ele vai desobstruir o Estreito do Ormuz. Mas cada navio que é desobstruído, que é tirado do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente se chamava pirataria", afirmou Lula durante uma visita ao Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

"Um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não pode agora virar pirata", acrescentou.

Lula advertiu que o conflito está encarecendo alimentos básicos no Brasil, como feijão, arroz, tomate e cebola, além dos combustíveis.

O presidente, que pretende disputar a reeleição para um quarto mandato em outubro, explicou que o Brasil consegue conter uma alta maior nos preços dos combustíveis graças a um imposto de 12% incidente sobre o petróleo que exporta.